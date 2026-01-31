Saltillo: conductor deja su auto destrozado... y abandonado, tras impactarse contra un semáforo

Saltillo
/ 31 enero 2026
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del percance durante la madrugada, luego del reporte realizado al sistema de emergencias 911. FOTO: MARTÍN ROJAS

Un automóvil Sonata quedó en pérdida total tras chocar contra un semáforo y un poste en la colonia Meza de Lourdes; el conductor y su acompañante abandonaron el vehículo

El conductor de un vehículo Sonata protagonizó un aparatoso percance vehicular la madrugada de hoy, cuando su unidad quedó destruida al impactarse contra una base de semáforo y un poste, a la altura de la colonia Meza de Lourdes, al sur de Saltillo. Tras lo sucedido, el involucrado abandonó el automóvil y huyó del lugar.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el responsable conducía un automóvil modelo Sonata sobre la calle Francisco Urdiñola con dirección de sur a norte.

El vehículo Hyundai Sonata quedó completamente destruido tras impactarse contra la base de un semáforo y un poste metálico en la colonia Meza de Lourdes. FOTO: MARTÍN ROJAS

Sobre la intersección con la avenida 20, justo en el semáforo, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra la base y contra un poste metálico, quedando justo entre ambos sobre el camellón central.

Tras lo sucedido, el responsable y su acompañante huyeron del lugar con rumbo desconocido, dejando el vehículo, el cual resultó en pérdida total.

Automovilistas que circulaban por la zona llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal los encargados de acudir al percance.

Finalmente, los oficiales solicitaron la presencia de una grúa, con la cual remolcaron la unidad hacia un corralón, en donde permanecerá hasta que el dueño lo reclame y éste pague las multas cometidas en el incidente.

Accidentes
Última hora Saltillo

Coahuila
Saltillo

