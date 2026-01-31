Saltillo: conductor deja su auto destrozado... y abandonado, tras impactarse contra un semáforo

El conductor de un vehículo Sonata protagonizó un aparatoso percance vehicular la madrugada de hoy, cuando su unidad quedó destruida al impactarse contra una base de semáforo y un poste, a la altura de la colonia Meza de Lourdes, al sur de Saltillo. Tras lo sucedido, el involucrado abandonó el automóvil y huyó del lugar.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el responsable conducía un automóvil modelo Sonata sobre la calle Francisco Urdiñola con dirección de sur a norte.

