Saltillo: conductor deja su auto destrozado... y abandonado, tras impactarse contra un semáforo
Un automóvil Sonata quedó en pérdida total tras chocar contra un semáforo y un poste en la colonia Meza de Lourdes; el conductor y su acompañante abandonaron el vehículo
El conductor de un vehículo Sonata protagonizó un aparatoso percance vehicular la madrugada de hoy, cuando su unidad quedó destruida al impactarse contra una base de semáforo y un poste, a la altura de la colonia Meza de Lourdes, al sur de Saltillo. Tras lo sucedido, el involucrado abandonó el automóvil y huyó del lugar.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el responsable conducía un automóvil modelo Sonata sobre la calle Francisco Urdiñola con dirección de sur a norte.
Sobre la intersección con la avenida 20, justo en el semáforo, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra la base y contra un poste metálico, quedando justo entre ambos sobre el camellón central.
Tras lo sucedido, el responsable y su acompañante huyeron del lugar con rumbo desconocido, dejando el vehículo, el cual resultó en pérdida total.
Automovilistas que circulaban por la zona llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal los encargados de acudir al percance.
Finalmente, los oficiales solicitaron la presencia de una grúa, con la cual remolcaron la unidad hacia un corralón, en donde permanecerá hasta que el dueño lo reclame y éste pague las multas cometidas en el incidente.