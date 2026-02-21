Saltillo: Conductor ebrio se estrella contra parabús en el Nuevo Centro Metropolitano

Un conductor que presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol protagonizó un accidente vial en el sector del Nuevo Centro Metropolitano, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un parabús. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando el automovilista circulaba con dirección al sur sobre la calle Dámaso Rodríguez González. Al tomar una curva a exceso de velocidad, perdió el control del volante y, metros antes de llegar al cruce con el bulevar Carlos Abedrop Dávila, subió a la banqueta.

Sin lograr retomar la trayectoria, el vehículo terminó impactándose contra la estructura metálica del parabús, causando daños materiales tanto en la unidad como en el mobiliario urbano.