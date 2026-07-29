Saltillo: conductor embiste a policía motorizado

Un oficial motorizado resultó involucrado en un accidente vial la tarde de este miércoles en calles de la colonia Nueva España, en Saltillo, donde llevó la peor parte del percance. El accidente ocurrió cuando ambas unidades circulaban por la lateral del bulevar Venustiano Carranza.

De manera preliminar, el conductor de un vehículo Nissan realizó una maniobra para incorporarse a la calle Jesús de Valle desde el carril izquierdo, presuntamente cortándole la circulación al motociclista. Tras el impacto, personal de la Cruz Roja acudió al lugar para valorar al oficial, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. El motociclista fue identificado como Javier López, de 39 años, quien permaneció en el sitio luego de recibir atención por parte de los socorristas.

Como presunto responsable fue señalado Cristian Castillo, de 35 años, conductor del automóvil Nissan. Autoridades tomaron conocimiento del accidente para determinar el deslinde de responsabilidades. Al final, las aseguradoras de ambas partes llegaron a un convenio para la reparación de los daños ocasionados.