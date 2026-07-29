Saltillo: conductor embiste a policía motorizado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: conductor embiste a policía motorizado
    Llegaron a un convenio en el lugar por parte de las aseguradoras ULISES MARTÍNEZ

El elemento fue valorado por paramédicos en el lugar y no requirió traslado; las aseguradoras llegaron a un convenio

Un oficial motorizado resultó involucrado en un accidente vial la tarde de este miércoles en calles de la colonia Nueva España, en Saltillo, donde llevó la peor parte del percance.

El accidente ocurrió cuando ambas unidades circulaban por la lateral del bulevar Venustiano Carranza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-ambulancia-con-paciente-tras-choque-en-saltillo-video-DF22506647

De manera preliminar, el conductor de un vehículo Nissan realizó una maniobra para incorporarse a la calle Jesús de Valle desde el carril izquierdo, presuntamente cortándole la circulación al motociclista.

Tras el impacto, personal de la Cruz Roja acudió al lugar para valorar al oficial, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

El motociclista fue identificado como Javier López, de 39 años, quien permaneció en el sitio luego de recibir atención por parte de los socorristas.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al oficial motorizado, quien no requirió ser trasladado a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al oficial motorizado, quien no requirió ser trasladado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Como presunto responsable fue señalado Cristian Castillo, de 35 años, conductor del automóvil Nissan. Autoridades tomaron conocimiento del accidente para determinar el deslinde de responsabilidades.

Al final, las aseguradoras de ambas partes llegaron a un convenio para la reparación de los daños ocasionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?
Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria

Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria
Un reporte al 911 activó un operativo de búsqueda durante la madrugada que permitió ubicar y auxiliar a un hombre de 30 años que no podía salir del monte en un ejido de Múzquiz, Coahuila.

Rescatan a hombre extraviado tras intensa búsqueda nocturna en un ejido de Múzquiz, Coahuila
Matías Grande encabezó la cosecha coahuilense al coronarse en las pruebas individual y de equipos mixtos de arco recurvo.

Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, , a su llegada al Capitolio de Estados Unidos para una reunión bipartidista de la Ley de Sanciones a Rusia e irán Lindsey O. Graham.

Ucrania dice que atacó 2 refinerías de petróleo rusas después de reunión entre Zelenskyy y Trump
Rescatistas en medio de la destrucción tras los sismos en La Guaira, Venezuela, el 6 de julio del 2026.

Terremotos en Venezuela no solo causaron miles de muertos, también provocaron riesgos ambientales y de salud