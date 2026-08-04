Saltillo: Conductor huye tras chocar contra motocicleta; deja a dos lesionados
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Un hombre y su hermana resultaron heridos luego de ser impactados por un automóvil en la calzada Antonio Narro. El presunto responsable escapó antes de que llegaran las autoridades
Dos hermanos resultaron lesionados la tarde de este martes tras un accidente entre un automóvil y una motocicleta registrado sobre la calzada Antonio Narro, metros antes del cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo. El conductor presuntamente responsable aprovechó un descuido para darse a la fuga.
Los heridos fueron identificados como Alejandro González Pérez, de 30 años, y Lucero Guadalupe, de 24, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Italika con placas 06JLF1 cuando ocurrió el percance.
Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a ambos lesionados y valorar las heridas que presentaban como consecuencia del impacto.
De acuerdo con la información recabada en el sitio, el automovilista involucrado aseguró a los motociclistas que ambos se detendrían unos metros más adelante para atender la situación. Sin embargo, una vez que Alejandro y Lucero descendieron de la motocicleta, el conductor aceleró y escapó.
El vehículo tomó rumbo hacia el centro de la ciudad y se perdió entre el tránsito de la zona, sin que pudiera ser localizado en ese momento.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente, entrevistaron a los afectados y a varios testigos, además de recabar información que permita establecer la mecánica del percance e identificar al conductor que abandonó el lugar.