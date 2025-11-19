Saltillo: conductora pierde el control en el Colosio y termina al fondo de un arroyo

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Saltillo: conductora pierde el control en el Colosio y termina al fondo de un arroyo
    El accidente ocurrió en la curva de Luis Donaldo Colosio y Tezcatlipoca, en el Fraccionamiento Los Pinos al norte de Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Josefina “N”, perdió el control de su vehículo Bora por exceso de velocidad y cayó al fondo de un arroyo en el Fraccionamiento Los Pinos

Al fondo del arroyo fue donde terminó una mujer automovilista la tarde de este miércoles, luego de perder el control en la curva de Luis Donaldo Colosio y Tezcatlipoca en el Fraccionamiento Los Pinos, al norte de Saltillo.

$!La conductora, identificada como Josefina “N” de 49 años, fue auxiliada por testigos y resultó sin lesiones, pero su vehículo fue declarado pérdida total.
La conductora, identificada como Josefina “N” de 49 años, fue auxiliada por testigos y resultó sin lesiones, pero su vehículo fue declarado pérdida total. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

En el accidente ocurrido alrededor de la 1:40 de la tarde, se presentó el personal de la Policía Municipal de Tránsito, quienes acudieron a tomar conocimiento del siniestro.

Se dio a conocer que el vehículo Volkswagen Bora era conducido por Josefina “N”, que circulaba a mayor velocidad de la permitida. La mujer, de 49 años, fue ayudada a salir del vehículo por los testigos y presentes que pasaban por el lugar, hasta que se presentó un familiar y llamó a la aseguradora.

$!El vehículo Volkswagen Bora terminó al fondo del arroyo luego de que su conductora perdiera el control por exceso de velocidad.
El vehículo Volkswagen Bora terminó al fondo del arroyo luego de que su conductora perdiera el control por exceso de velocidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

La mujer no presentó lesiones y fue a una tienda de conveniencia en lo que se hacían cargo de determinar los daños y también de sacar el vehículo del interior del arroyo, el cual fue llevado a un corralón ya como pérdida total.

