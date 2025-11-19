Saltillo: conductora pierde el control en el Colosio y termina al fondo de un arroyo
Josefina “N”, perdió el control de su vehículo Bora por exceso de velocidad y cayó al fondo de un arroyo en el Fraccionamiento Los Pinos
Al fondo del arroyo fue donde terminó una mujer automovilista la tarde de este miércoles, luego de perder el control en la curva de Luis Donaldo Colosio y Tezcatlipoca en el Fraccionamiento Los Pinos, al norte de Saltillo.
En el accidente ocurrido alrededor de la 1:40 de la tarde, se presentó el personal de la Policía Municipal de Tránsito, quienes acudieron a tomar conocimiento del siniestro.
Se dio a conocer que el vehículo Volkswagen Bora era conducido por Josefina “N”, que circulaba a mayor velocidad de la permitida. La mujer, de 49 años, fue ayudada a salir del vehículo por los testigos y presentes que pasaban por el lugar, hasta que se presentó un familiar y llamó a la aseguradora.
La mujer no presentó lesiones y fue a una tienda de conveniencia en lo que se hacían cargo de determinar los daños y también de sacar el vehículo del interior del arroyo, el cual fue llevado a un corralón ya como pérdida total.