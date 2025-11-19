Saltillo: conductora pierde el control en el Colosio y termina al fondo de un arroyo

Al fondo del arroyo fue donde terminó una mujer automovilista la tarde de este miércoles, luego de perder el control en la curva de Luis Donaldo Colosio y Tezcatlipoca en el Fraccionamiento Los Pinos, al norte de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE

En el accidente ocurrido alrededor de la 1:40 de la tarde, se presentó el personal de la Policía Municipal de Tránsito, quienes acudieron a tomar conocimiento del siniestro. Se dio a conocer que el vehículo Volkswagen Bora era conducido por Josefina “N”, que circulaba a mayor velocidad de la permitida. La mujer, de 49 años, fue ayudada a salir del vehículo por los testigos y presentes que pasaban por el lugar, hasta que se presentó un familiar y llamó a la aseguradora.