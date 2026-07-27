Saltillo: conductora termina volcada al impactarse contra ballena en el bulevar Fundadores

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: conductora termina volcada al impactarse contra ballena en el bulevar Fundadores
    El Chevrolet Malibu fue remolcado luego de que terminó volcado sobre su costado derecho tras impactarse contra el muro de contención. MARTÍN ROJAS

Una conductora resultó lesionada tras perder el control de su vehículo y volcar sobre el bulevar Fundadores; fue trasladada al Hospital del ISSSTE y el caso quedó a disposición del Ministerio Público

Daños materiales de consideración y una mujer lesionada dejó una aparatosa volcadura ocurrida la madrugada de este lunes sobre el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, presuntamente provocada por una conductora que circulaba a exceso de velocidad.

Los hechos se registraron minutos después de la medianoche, cuando la conductora de un vehículo Chevrolet Malibu se desplazaba sobre la mencionada vialidad con dirección al poniente a una velocidad superior al límite permitido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/don-cartonero-sobrevive-juntando-carton-en-saltillo-LH22433877

Al pasar el puente vehicular, a la altura de la colonia Loma Linda, la conductora del sedán comenzó a perder el control y se estrelló violentamente contra el muro de contención, derribando dos ballenas de concreto hacia los carriles contrarios.

La magnitud del impacto provocó que la unidad terminara volcada sobre su costado derecho. Testigos se aproximaron de inmediato para auxiliar a la mujer, quien presentó una posible fractura en la pierna izquierda.

$!Una ballena de concreto quedó desplazada sobre la vialidad tras el fuerte choque registrado en el bulevar Fundadores.
Una ballena de concreto quedó desplazada sobre la vialidad tras el fuerte choque registrado en el bulevar Fundadores. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal que patrullaban el sector acudieron rápidamente al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar el tramo afectado, con el fin de evitar otros accidentes.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la conductora y la trasladaron al Hospital del ISSSTE, donde su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro.

Finalmente, el automóvil fue remolcado a un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Mi última publicación: No me interesa seguir en Coahuila
AP

Redes sociales y campaña de odio contra Argentina

true

El último amor de Simon Bolivar
true

Torreón: Entre incrementos y ‘ajustes’, queremos transparencia
OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

La protección animal: el compromiso del Estado y la sociedad para salvaguardar y respetar la dignidad de quienes no tienen voz
true

Don Artemio, don Miguel y doña Carmen a propósito de la Fuente de las Ranas en la Alameda
true

¿Y si los animales tuvieran razón?
CUARTOSCURO

Francisco Alejandro Leyva: ¿Vuelven los asesinatos políticos, ahora con la 4T?