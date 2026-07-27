Saltillo: conductora termina volcada al impactarse contra ballena en el bulevar Fundadores
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Una conductora resultó lesionada tras perder el control de su vehículo y volcar sobre el bulevar Fundadores; fue trasladada al Hospital del ISSSTE y el caso quedó a disposición del Ministerio Público
Daños materiales de consideración y una mujer lesionada dejó una aparatosa volcadura ocurrida la madrugada de este lunes sobre el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, presuntamente provocada por una conductora que circulaba a exceso de velocidad.
Los hechos se registraron minutos después de la medianoche, cuando la conductora de un vehículo Chevrolet Malibu se desplazaba sobre la mencionada vialidad con dirección al poniente a una velocidad superior al límite permitido.
Al pasar el puente vehicular, a la altura de la colonia Loma Linda, la conductora del sedán comenzó a perder el control y se estrelló violentamente contra el muro de contención, derribando dos ballenas de concreto hacia los carriles contrarios.
La magnitud del impacto provocó que la unidad terminara volcada sobre su costado derecho. Testigos se aproximaron de inmediato para auxiliar a la mujer, quien presentó una posible fractura en la pierna izquierda.
Elementos de Tránsito Municipal que patrullaban el sector acudieron rápidamente al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar el tramo afectado, con el fin de evitar otros accidentes.
Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la conductora y la trasladaron al Hospital del ISSSTE, donde su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro.
Finalmente, el automóvil fue remolcado a un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.