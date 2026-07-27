Saltillo: conductora termina volcada al impactarse contra ballena en el bulevar Fundadores

Daños materiales de consideración y una mujer lesionada dejó una aparatosa volcadura ocurrida la madrugada de este lunes sobre el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, presuntamente provocada por una conductora que circulaba a exceso de velocidad. Los hechos se registraron minutos después de la medianoche, cuando la conductora de un vehículo Chevrolet Malibu se desplazaba sobre la mencionada vialidad con dirección al poniente a una velocidad superior al límite permitido.

Al pasar el puente vehicular, a la altura de la colonia Loma Linda, la conductora del sedán comenzó a perder el control y se estrelló violentamente contra el muro de contención, derribando dos ballenas de concreto hacia los carriles contrarios. La magnitud del impacto provocó que la unidad terminara volcada sobre su costado derecho. Testigos se aproximaron de inmediato para auxiliar a la mujer, quien presentó una posible fractura en la pierna izquierda.