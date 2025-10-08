Saltillo: confirman dos casos de dengue en ejido Cuautla

El Ejido Cuautla, en Saltillo, ha encendido una alerta sanitaria tras la confirmación de al menos dos casos de dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos. La noticia fue dada a conocer por un reporte vecinal, lo que aceleró la respuesta de las autoridades.

La preocupación escaló luego de que residentes del ejido manifestaran que el problema de salud podría ser más extenso de lo reportado.

Cecilia Berlanga, habitante del sector, alzó la voz ante la situación: “Quiero reportar varios casos de dengue en el Rancho Ejido Cuautla para pedir que vengan a fumigar las casas, algunos están internados y otros están malos todavía”.

El Director de Desarrollo Rural de Saltillo, Diego Fuentes, reconoció la existencia del brote y confirmó la cifra de casos.

“Efectivamente tenemos el reporte de dos casos confirmados de dengue en el ejido Cuautla”, señaló el funcionario municipal.

Fuentes explicó que la administración ya trabaja en una respuesta conjunta para contener la propagación de la enfermedad.

“Ya estamos en coordinación con salud municipal para poder llevar programas de fumigación la próxima semana”, afirmó Diego Fuentes.

Adicionalmente, el departamento buscará implementar medidas preventivas y de concientización en la comunidad.

Según el Director de Desarrollo Rural, están “analizando la posibilidad de llevar programas de conciencia de descacharrización para que esta enfermedad deje de propagarse en las comunidades rurales de la capital coahuilense”.

La acción conjunta busca proteger a los habitantes del ejido y evitar que la enfermedad se extienda a otras zonas rurales cercanas de Saltillo.