Saltillo continúa mejorando vialidades y espacios públicos con el programa ‘Aquí Andamos’

Con el propósito de ofrecer vialidades más seguras y mejorar la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene en operación el programa “Aquí Andamos”, mediante el cual se realizan labores permanentes de rehabilitación, limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

Las acciones se desarrollan con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la participación de cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, que atienden las solicitudes de vecinas y vecinos de todos los sectores.

En los últimos días, se reparó el pavimento dañado por el flujo vehicular sobre la calle San Lorenzo, entre la Calzada Antonio Narro y la calle General Carlos Salazar. Asimismo, se llevó a cabo la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la calle Sierra del Sur, en el tramo comprendido entre el bulevar Antonio Cárdenas y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.