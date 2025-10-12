Saltillo continúa mejorando vialidades y espacios públicos con el programa ‘Aquí Andamos’
Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” rehabilitan vialidades y realizan mantenimiento urbano en distintos sectores de Saltillo
Con el propósito de ofrecer vialidades más seguras y mejorar la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene en operación el programa “Aquí Andamos”, mediante el cual se realizan labores permanentes de rehabilitación, limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.
Las acciones se desarrollan con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la participación de cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, que atienden las solicitudes de vecinas y vecinos de todos los sectores.
En los últimos días, se reparó el pavimento dañado por el flujo vehicular sobre la calle San Lorenzo, entre la Calzada Antonio Narro y la calle General Carlos Salazar. Asimismo, se llevó a cabo la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la calle Sierra del Sur, en el tramo comprendido entre el bulevar Antonio Cárdenas y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.
De manera paralela, brigadas municipales avanzaron en la construcción de banquetas en la acera sur de la Calzada Francisco I. Madero, a la altura de su cruce con la Calzada Emilio Carranza, a fin de incrementar la seguridad peatonal.
Estas acciones forman parte del plan integral del gobierno de Javier Díaz González para elevar la calidad de vida en Saltillo mediante obras que mejoren la accesibilidad, movilidad y seguridad vial.
En coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, personal municipal retiró los restos de una palma de gran altura que había caído sobre un costado del bulevar Fundadores. El ejemplar, que se encontraba dañado en su interior, representaba un riesgo para transeúntes y habitantes del sector.
Además, el programa “Aquí Andamos” reforzó los trabajos de limpieza y deshierbe en el camellón central y las laterales del bulevar Fundadores, desde el distribuidor vial El Sarape hasta el bulevar Mirasierra.
Para garantizar espacios públicos más limpios y seguros, también se realizaron labores de retiro de basura y escombro en la plaza de la colonia La Purísima, ubicada entre la calle Padre Usabiaga y la avenida Décima.
El Ayuntamiento recordó a la ciudadanía que puede reportar servicios públicos o incidencias a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.