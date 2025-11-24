Mantiene Saltillo estímulos fiscales, sigue cobro de 1 peso en recargos del Predial y otros impuestos

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que continúan vigentes diversos estímulos fiscales con el objetivo de que las y los ciudadanos puedan regularizarse y ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones durante lo que resta del año.

Entre los beneficios destaca el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año generados por el impuesto Predial. Este mismo incentivo aplica también para los recargos derivados del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; Impuesto sobre Espectáculos; Impuesto sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles; servicios de Recolección de Basura; Mercados; y Servicio de Tránsito.

Los estímulos incluyen, además, recargos relacionados con Sanciones Administrativas y Fiscales, Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, así como trámites por la Expedición de Licencias y Refrendos para la colocación y uso de anuncios publicitarios, y aquellos vinculados con la ocupación de la vía pública.

El Gobierno Municipal dio a conocer que, adicionalmente, se mantiene un descuento del 75 por ciento en recargos por año aplicable a establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, con el fin de facilitar su regularización.