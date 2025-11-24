Mantiene Saltillo estímulos fiscales, sigue cobro de 1 peso en recargos del Predial y otros impuestos
Los descuentos abarcan además Sanciones Administrativas y Fiscales, Saneamiento de Aguas Residuales y licencias de anuncios publicitarios
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que continúan vigentes diversos estímulos fiscales con el objetivo de que las y los ciudadanos puedan regularizarse y ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones durante lo que resta del año.
Entre los beneficios destaca el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año generados por el impuesto Predial. Este mismo incentivo aplica también para los recargos derivados del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; Impuesto sobre Espectáculos; Impuesto sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles; servicios de Recolección de Basura; Mercados; y Servicio de Tránsito.
Los estímulos incluyen, además, recargos relacionados con Sanciones Administrativas y Fiscales, Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, así como trámites por la Expedición de Licencias y Refrendos para la colocación y uso de anuncios publicitarios, y aquellos vinculados con la ocupación de la vía pública.
El Gobierno Municipal dio a conocer que, adicionalmente, se mantiene un descuento del 75 por ciento en recargos por año aplicable a establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, con el fin de facilitar su regularización.
Para realizar los pagos, las y los contribuyentes pueden acudir directamente a las cajas de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. También están disponibles las oficinas de Desarrollo Urbano, en la Unidad Administrativa, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Otras opciones son el módulo del Mercado Juárez, con horario de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; la Central de Autobuses, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como los puntos de atención ubicados en Soriana San Isidro y Plaza Patio, abiertos de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.
El Municipio reiteró su llamado a aprovechar estos beneficios y recordó que los estímulos buscan apoyar la economía familiar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.