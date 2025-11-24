Mantiene Saltillo estímulos fiscales, sigue cobro de 1 peso en recargos del Predial y otros impuestos

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Mantiene Saltillo estímulos fiscales, sigue cobro de 1 peso en recargos del Predial y otros impuestos
    Los pagos pueden realizarse en las cajas de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. FOTO: CORTESÍA

Los descuentos abarcan además Sanciones Administrativas y Fiscales, Saneamiento de Aguas Residuales y licencias de anuncios publicitarios

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que continúan vigentes diversos estímulos fiscales con el objetivo de que las y los ciudadanos puedan regularizarse y ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones durante lo que resta del año.

Entre los beneficios destaca el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año generados por el impuesto Predial. Este mismo incentivo aplica también para los recargos derivados del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; Impuesto sobre Espectáculos; Impuesto sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles; servicios de Recolección de Basura; Mercados; y Servicio de Tránsito.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo retira 13 mil metros de cables en desuso y refuerza seguridad en el Centro

Los estímulos incluyen, además, recargos relacionados con Sanciones Administrativas y Fiscales, Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, así como trámites por la Expedición de Licencias y Refrendos para la colocación y uso de anuncios publicitarios, y aquellos vinculados con la ocupación de la vía pública.

El Gobierno Municipal dio a conocer que, adicionalmente, se mantiene un descuento del 75 por ciento en recargos por año aplicable a establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, con el fin de facilitar su regularización.

$!Los estímulos buscan facilitar la regularización de contribuyentes y apoyar la economía de las familias.
Los estímulos buscan facilitar la regularización de contribuyentes y apoyar la economía de las familias. FOTO: CORTESÍA

Para realizar los pagos, las y los contribuyentes pueden acudir directamente a las cajas de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. También están disponibles las oficinas de Desarrollo Urbano, en la Unidad Administrativa, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Municipio amplía y rehabilita infraestructura social para sus habitantes

Otras opciones son el módulo del Mercado Juárez, con horario de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; la Central de Autobuses, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como los puntos de atención ubicados en Soriana San Isidro y Plaza Patio, abiertos de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

El Municipio reiteró su llamado a aprovechar estos beneficios y recordó que los estímulos buscan apoyar la economía familiar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Temas


Estimulos Fiscales
Predial

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El vuelo, de poco más de una hora, promete dinamizar turismo y comercio entre ambas ciudades.

Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón
El gobernador anuncia un incremento presupuestal para fortalecer la infraestructura de seguridad en 2026.

Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026
La página oficial del Gobierno de Coahuila permanece en blanco con la leyenda “En mantenimiento”.

Sitio web oficial de Coahuila en blanco y fuera de servicio
Ex trabajadores de AHMSA avanzan por la carretera rumbo a Saltillo para exigir pagos pendientes tras tres años del cierre de la acerera.

Ex obreros de AHMSA marchan de Castaños rumbo a Saltillo para exigir pago de salarios y finiquitos (video)
Autoridades monitorean tramos carreteros en Coahuila ante posibles movilizaciones.

FGE: no hay bloqueos carreteros en Coahuila pese a protestas de transportistas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington el 29 de octubre del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

Por qué la economía estadounidense se ha mantenido más fuerte de lo esperado

true

Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’
true

Coahuila: Manolo Jiménez Salinas concluye el primer tercio de su gobierno