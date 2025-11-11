Saltillo: Corazón Patitas invita a jornada de esterilización en el Chapulín

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Saltillo: Corazón Patitas invita a jornada de esterilización en el Chapulín
    La jornada de esterilización se realizará el domingo 23 de noviembre en el Parque del Chapulín, donde se atenderá a perros y gatos a partir de los cuatro meses de edad. FOTO: CORAZÓN PATITAS

La clínica veterinaria Maropet’s participará en la jornada, que ofrecerá esterilizaciones a bajo costo el domingo 23 de noviembre

Corazón Patitas invita a la ciudadanía a participar en la jornada de esterilización que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre de 2025, en el Parque el Chapulín, ubicado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, en Saltillo. El horario será de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y las intervenciones estarán a cargo del médico veterinario Israel Mayol Rodríguez, con cédula profesional 4723610.

La asociación informó que la actividad está dirigida a perros y gatos de cuatro meses en adelante, y recordó que los animales deben acudir en ayuno de agua y comida, sin estar en celo ni preñadas, y libres de pulgas y garrapatas. También se solicita llevar una cobija para mantenerlos cómodos tras la cirugía.

De acuerdo con especialistas, el ayuno previo es indispensable para evitar complicaciones como la broncoaspiración, que puede presentarse cuando el vómito es inhalado hacia los pulmones durante la anestesia. Además, se recomienda no ofrecer huesos de pollo a las mascotas, ya que al quebrarse forman fragmentos filosos que pueden lesionar su tracto digestivo.

Las personas interesadas pueden agendar su cita enviando un mensaje de WhatsApp al 844-334-3287.

