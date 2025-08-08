Saltillo: Cuerpos de seguridad recuperan en menos de cuatro horas una camioneta robada

El reporte oportuno por parte de la ciudadanía y la inmediata coordinación entre diferentes corporaciones del orden público, permitieron la rápida recuperación de una camioneta MG RX8 que fue robada el viernes a plena luz del día y cerca de una arteria muy transitada.

El éxito del operativo se vio reforzado también con grabaciones de las cámaras urbanas, informó Julio César Loera, delegado en la región sureste de la Fiscalía General del Estado, quien atendió personalmente a las personas que notificaron el hurto, alrededor de las 12:00 del mediodía.

Fue cuatro horas después cuando, gracias a la intervención de la Policía de Investigación Criminal, Policía del Estado y Policía Municipal, a través del Grupo Especializado en Robo de Vehículos, la camioneta fue encontrada —con el motor encendido—, en el estacionamiento de una tienda de conveniencia de la colonia Brisas.

“Yo personalmente atendí a los afectados en el filtro, y tan pronto como nos informaron del caso, lo dimos a conocer de manera inmediata a las comandancias de las otras corporaciones, siguiendo a una de las instrucciones que hemos recibido para casos como este por parte del fiscal Federico Fernández”, explicó Loera.

El funcionario dijo que el aviso inmediato por parte del ciudadano es factor clave en la búsqueda exitosa de vehículos robados.