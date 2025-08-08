Saltillo: Cuerpos de seguridad recuperan en menos de cuatro horas una camioneta robada
COMPARTIR
TEMAS
El aviso oportuno de los afectados y la inmediata coordinación de las corporaciones fueron claves para la localización de la unidad, afirmó el delegado Julio César Loera
El reporte oportuno por parte de la ciudadanía y la inmediata coordinación entre diferentes corporaciones del orden público, permitieron la rápida recuperación de una camioneta MG RX8 que fue robada el viernes a plena luz del día y cerca de una arteria muy transitada.
El éxito del operativo se vio reforzado también con grabaciones de las cámaras urbanas, informó Julio César Loera, delegado en la región sureste de la Fiscalía General del Estado, quien atendió personalmente a las personas que notificaron el hurto, alrededor de las 12:00 del mediodía.
TE PUEDE INTERESAR: A metros de Pedro Figueroa: roban camioneta en pleno día en el norte de Saltillo
Fue cuatro horas después cuando, gracias a la intervención de la Policía de Investigación Criminal, Policía del Estado y Policía Municipal, a través del Grupo Especializado en Robo de Vehículos, la camioneta fue encontrada —con el motor encendido—, en el estacionamiento de una tienda de conveniencia de la colonia Brisas.
“Yo personalmente atendí a los afectados en el filtro, y tan pronto como nos informaron del caso, lo dimos a conocer de manera inmediata a las comandancias de las otras corporaciones, siguiendo a una de las instrucciones que hemos recibido para casos como este por parte del fiscal Federico Fernández”, explicó Loera.
El funcionario dijo que el aviso inmediato por parte del ciudadano es factor clave en la búsqueda exitosa de vehículos robados.
En efecto, una vecina reportó al filo del mediodía el robo de su vehículo a las afueras de su casa durante la mañana de este viernes en la colonia Rancho de Peña.
A salir de su casa, notó que su camioneta no estaba en el estacionamiento, donde la había dejado. Los maleantes habrían retirado el vehículo de la calle La Caridad, a escasos metros del bulevar Pedro Figueroa, cerca de la zona comercial.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Joven denuncia a agentes de la FGE por persecución, detención y falsa acusación de robo vehicular
Posteriormente, hacia las 16:00 horas, se informó de la localización de la unidad, “gracias también a la coordinación” entre las diferentes fuerzas de seguridad con competencia en estos casos.
El delegado anunció que se seguirá trabajando en la ubicación de los responsables de este robo, “sobre todo —dijo— porque llama mucho la atención la manera en que encontramos la camioneta, funcionando y con las llaves puestas”. Hasta ahora, no se tiene sospecha, ni pistas de los delincuentes.