Saltillo: Joven denuncia a agentes de la FGE por persecución, detención y falsa acusación de robo vehicular

Un joven trabajador denunció a través de redes sociales haber sido detenido con violencia por elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, tras ser confundido con un presunto delincuente en la colonia República de Saltillo. A pesar de que fue privado de su libertad, únicamente se le “pidió una disculpa” por la confusión.

Los hechos ocurrieron ayer 6 de agosto, cuando Alejandro Herrera salía de su trabajo y, al detenerse en una de las calles de la colonia República para realizar una llamada, fue interceptado por una camioneta tipo Durango sin identificación oficial visible. Cuatro hombres descendieron de la unidad con actitud agresiva y le exigieron que bajara los vidrios del vehículo.

De acuerdo con el testimonio, aunque el joven preguntó a las personas qué estaba sucediendo, no respondieron, por lo que con temor retornó del lugar en un intento por ponerse a salvo.

Según la narración, dos cuadras después, la camioneta lo alcanzó, activó luces policiales desde el tablero y uno de los hombres le apuntó con un arma de fuego, para después someterlo, esposarlo y subirlo al vehículo sin que los agentes se identificaran formalmente.

“Yo, aún sin saber qué estaba pasando, pensé que me iban a secuestrar, pues, acto seguido, me meten a la camioneta y tres de ellos se meten. Uno más se sube a mi carro y nos sigue”, dice el testimonio.

Según el relato, Alejandro fue trasladado a la base de la Fiscalía General del Estado, registrada como Unidad Especializada Contra el Delito de Secuestro, y fue ahí hasta ese momento que notó que los sujetos portaban ropa con insignias de la Fiscalía.

Ya en la detención, los elementos revisaron el número de serie de su automóvil y comprobaron que el vehículo no estaba relacionado con ningún reporte de robo, por lo que lo dejaron en libertad.

“Me taparon el paso, me persiguieron, me apuntaron con una pistola, me golpearon y básicamente me privaron de mi libertad”, escribió Herrera, quien aseguró no haber recibido explicación oficial ni identificación previa por parte de los agentes durante el operativo.

Alejandro había llamado a su madre para exponerle la situación sin darse cuenta de que la llamada sí había sido contestada, por lo que la experiencia fue escuchada en tiempo real por familiares del afectado.

“Obviamente se asustaron muchísimo. Lo publico únicamente para que todos tengamos mucho cuidado; no es novedad que hasta de quien se supone nos cuida, tengamos miedo. Cuídense muchísimo y eviten transitar por calles muy oscuras, siempre tengan saldo para hacer alguna llamada en caso de emergencia. E invito a la Fiscalía, en caso extraordinario de que alguien lea esto, que capacite mucho mejor a sus elementos. Hicieron todo mal”, expresó.

“Imagínense si pasa lo mismo, pero con una persona de la tercera edad o alguien que esté enfermo. Si a mí, que estoy sano, se me subió la presión y me duró el temblor como una hora y me dejaron las muñecas todas rojas, no quisiera imaginar cómo se pondría alguien más susceptible”, indicó Alejandro.