Saltillo: deja choque frontal entre motocicletas dos personas lesionadas

Dos motociclistas resultaron con lesiones de consideración tras protagonizar un choque frontal ocurrido la noche del sábado en calles de la colonia Nueva Jerusalén. Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando ambos conductores circulaban a bordo de sus motocicletas por el sector y, al llegar al cruce de las calles Lituania y General Mariano Cepeda, se impactaron de frente por causas que no fueron precisadas, saliendo proyectados contra la carpeta asfáltica.

Testigos del accidente dieron aviso al sistema de emergencias 911, movilizándose paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los lesionados. Uno de los motociclistas aceptó la valoración y fue trasladado a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica, mientras que el otro se negó inicialmente a ser atendido. Familiares de los involucrados retiraron las motocicletas del lugar antes de la llegada de las autoridades viales, aparentemente para evitar sanciones. Sin embargo, minutos después, el motociclista que había rechazado la atención médica se desplomó y comenzó a convulsionar frente a los presentes.

Ante la situación, se solicitó nuevamente el apoyo de una ambulancia, por lo que socorristas acudieron para valorarlo y determinaron su traslado inmediato al Hospital General, ya que se encontraba desorientado y con síntomas compatibles con un fuerte golpe en la cabeza. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y señalaron a los familiares que, al no encontrarse las unidades involucradas en el sitio, deberán acudir ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para interponer la denuncia correspondiente y deslindar responsabilidades.

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