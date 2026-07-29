Saltillo: Dejan golpeado a hombre en La Maquinita

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    Saltillo: Dejan golpeado a hombre en La Maquinita
    Jesús Juárez Fernández presentaba diversos golpes y lesiones cuando fue localizado en el deportivo La Maquinita. ULISES MARTÍNEZ

Fue localizado con diversas lesiones y en ropa interior dentro del parque del deportivo; autoridades investigarán cómo ocurrieron los hechos

Un hombre de 39 años fue localizado con golpes visibles y en ropa interior en el parque del deportivo La Maquinita, ubicado en la colonia Guayulera, en Saltillo.

La persona fue identificada como Jesús Juárez Fernández. Se encontraba tirada en el área y presentaba lesiones en el rostro, además de inflamación y marcas en los brazos.

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Al momento de ser encontrado vestía una camiseta gris y un calzoncillo negro. Debido a las condiciones en que se encontraba, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, ya que además presentaba signos de hipotermia al permanecer temblando por el frío.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, donde quedó bajo observación médica.

$!Paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital General para recibir atención médica especializada; autoridades iniciarán las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.
Paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital General para recibir atención médica especializada; autoridades iniciarán las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. ULISES MARTÍNEZ

De manera preliminar, se presume que Jesús Juárez habría sido golpeado y abandonado en el lugar. Las autoridades tomarán su declaración para establecer cómo ocurrieron los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes.

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