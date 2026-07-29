Saltillo: Dejan golpeado a hombre en La Maquinita
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Fue localizado con diversas lesiones y en ropa interior dentro del parque del deportivo; autoridades investigarán cómo ocurrieron los hechos
Un hombre de 39 años fue localizado con golpes visibles y en ropa interior en el parque del deportivo La Maquinita, ubicado en la colonia Guayulera, en Saltillo.
La persona fue identificada como Jesús Juárez Fernández. Se encontraba tirada en el área y presentaba lesiones en el rostro, además de inflamación y marcas en los brazos.
Al momento de ser encontrado vestía una camiseta gris y un calzoncillo negro. Debido a las condiciones en que se encontraba, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, ya que además presentaba signos de hipotermia al permanecer temblando por el frío.
Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, donde quedó bajo observación médica.
De manera preliminar, se presume que Jesús Juárez habría sido golpeado y abandonado en el lugar. Las autoridades tomarán su declaración para establecer cómo ocurrieron los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes.