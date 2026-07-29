Saltillo: Dejan golpeado a hombre en La Maquinita

Un hombre de 39 años fue localizado con golpes visibles y en ropa interior en el parque del deportivo La Maquinita, ubicado en la colonia Guayulera, en Saltillo.

La persona fue identificada como Jesús Juárez Fernández. Se encontraba tirada en el área y presentaba lesiones en el rostro, además de inflamación y marcas en los brazos.