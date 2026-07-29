Ayuntamiento reforzará infraestructura deportiva en la ciudad tras ascenso de Saltillo Soccer

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Saltillo
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    Ayuntamiento reforzará infraestructura deportiva en la ciudad tras ascenso de Saltillo Soccer
    El alcalde Javier Díaz González afirmó que el ascenso de Saltillo Soccer representa un impulso para fortalecer la infraestructura deportiva y consolidar nuevos proyectos en la ciudad. REDES SOCIALES

El Municipio también impulsa nuevos parques, alianzas con la iniciativa privada y proyectos para fortalecer el deporte de alto rendimiento

El Gobierno Municipal de Saltillo fortalecerá la infraestructura deportiva de la ciudad tras el campeonato de Saltillo Soccer y su ascenso a una nueva categoría. El alcalde Javier Díaz González confirmó que trabajará en conjunto con el Gobierno del Estado y la directiva del club para responder a las nuevas exigencias competitivas.

“Hemos estado platicando con la directiva de Saltillo Soccer y con el gobernador Manolo Jiménez en el sentido de cómo seguir apoyando a los diferentes clubes deportivos. Saltillo Soccer quedó campeón en la categoría pasada y pasa a una categoría nueva donde la exigencia va a ser diferente; vamos a tener que seguir fortaleciendo el tema de infraestructura”, externó.

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IMPULSAN NUEVOS PROYECTOS DEPORTIVOS

Dentro de los planes a mediano plazo, el Municipio contempla esquemas de colaboración internacional para el desarrollo del futbol local. El edil informó que mantienen conversaciones con representantes vinculados a la Fundación Real Madrid para estructurar proyectos de formación deportiva en la capital coahuilense.

“Se está desarrollando para poder abrir esta gran escuela de este equipo de fútbol profesional español y tratar de buscar cómo trabajar en colaboración y hacer a los equipos más competitivos. De nuestra parte, en lo que podamos ayudar para seguir fortaleciendo los equipos representativos de nuestra ciudad, entraremos en lo que nos corresponda”, sostuvo.

En cuanto al rescate de espacios recreativos, destacó la combinación de los programas Participa Saltillo y Activa tu Parque. Explicó que, con el respaldo de empresarios locales e internacionales, entre ellos el basquetbolista Harrison Barnes, se han equipado canchas con pasto sintético.

“Combinamos dos programas a la vez: Participa Saltillo, que es lo que la ciudadanía eligió y votó, pero aparte con recursos del programa Activa tu Parque, haciendo mucha sinergia con la iniciativa privada. Alejandro García nos ayudó a donar la instalación de pasto sintético y está el compromiso de una cuarta plaza en este mismo año con Harrison Barnes”, detalló.

Respecto a incidentes en los que personas vulneran estructuras históricas, como el reciente ascenso de un fotógrafo al carrusel del Teatro García Carrillo, Javier Díaz indicó que el tema será revisado por el Instituto Municipal de Cultura para prevenir riesgos y evitar afectaciones al patrimonio.

“Si se infringió en alguna falta administrativa se hablará con él y veremos cómo transitar ese tema, sobre todo por la seguridad. Dios no lo quiera y suceda un accidente en un monumento histórico o edificio municipal; ahí seríamos corresponsables por no haber tenido ese cuidado. Buscaremos prevenir ese tipo de acciones”, puntualizó.

SERVICIOS MUNICIPALES Y APOYO A ATLETAS

Sobre el mantenimiento urbano, el presidente municipal reiteró que el Ayuntamiento prioriza trabajos de bacheo realizados con procedimientos técnicos adecuados, con el objetivo de ofrecer soluciones duraderas en las colonias.

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“Nosotros lo que estamos muy ocupados es en cómo poder llevar de mejor manera los servicios municipales a todas las colonias, barrios y ejidos. Un bache no solamente es tapar el pocito, sino cortar un gran pedazo del pavimento alrededor para llevar a cabo un trabajo correctamente y que pueda perdurar a través del tiempo”, enfatizó.

Finalmente, reconoció el desempeño de los deportistas saltillenses que representan a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Santo Domingo. Destacó la participación de atletas en disciplinas como rugby y tiro con arco, así como de la abanderada nacional Gabi Rodríguez Garza, en el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

“Es un orgullo que saltillenses sean parte de la selección nacional en competencias que son la primera etapa del ciclo olímpico. Seríamos apoyando desde la rehabilitación de espacios deportivos para fomentar la masividad del deporte, pero también a los atletas de alto rendimiento que ponen el nombre de Saltillo muy en alto”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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