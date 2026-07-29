Ayuntamiento reforzará infraestructura deportiva en la ciudad tras ascenso de Saltillo Soccer

“Hemos estado platicando con la directiva de Saltillo Soccer y con el gobernador Manolo Jiménez en el sentido de cómo seguir apoyando a los diferentes clubes deportivos. Saltillo Soccer quedó campeón en la categoría pasada y pasa a una categoría nueva donde la exigencia va a ser diferente; vamos a tener que seguir fortaleciendo el tema de infraestructura”, externó.

El Gobierno Municipal de Saltillo fortalecerá la infraestructura deportiva de la ciudad tras el campeonato de Saltillo Soccer y su ascenso a una nueva categoría. El alcalde Javier Díaz González confirmó que trabajará en conjunto con el Gobierno del Estado y la directiva del club para responder a las nuevas exigencias competitivas.

IMPULSAN NUEVOS PROYECTOS DEPORTIVOS

Dentro de los planes a mediano plazo, el Municipio contempla esquemas de colaboración internacional para el desarrollo del futbol local. El edil informó que mantienen conversaciones con representantes vinculados a la Fundación Real Madrid para estructurar proyectos de formación deportiva en la capital coahuilense.

“Se está desarrollando para poder abrir esta gran escuela de este equipo de fútbol profesional español y tratar de buscar cómo trabajar en colaboración y hacer a los equipos más competitivos. De nuestra parte, en lo que podamos ayudar para seguir fortaleciendo los equipos representativos de nuestra ciudad, entraremos en lo que nos corresponda”, sostuvo.

En cuanto al rescate de espacios recreativos, destacó la combinación de los programas Participa Saltillo y Activa tu Parque. Explicó que, con el respaldo de empresarios locales e internacionales, entre ellos el basquetbolista Harrison Barnes, se han equipado canchas con pasto sintético.

“Combinamos dos programas a la vez: Participa Saltillo, que es lo que la ciudadanía eligió y votó, pero aparte con recursos del programa Activa tu Parque, haciendo mucha sinergia con la iniciativa privada. Alejandro García nos ayudó a donar la instalación de pasto sintético y está el compromiso de una cuarta plaza en este mismo año con Harrison Barnes”, detalló.

Respecto a incidentes en los que personas vulneran estructuras históricas, como el reciente ascenso de un fotógrafo al carrusel del Teatro García Carrillo, Javier Díaz indicó que el tema será revisado por el Instituto Municipal de Cultura para prevenir riesgos y evitar afectaciones al patrimonio.

“Si se infringió en alguna falta administrativa se hablará con él y veremos cómo transitar ese tema, sobre todo por la seguridad. Dios no lo quiera y suceda un accidente en un monumento histórico o edificio municipal; ahí seríamos corresponsables por no haber tenido ese cuidado. Buscaremos prevenir ese tipo de acciones”, puntualizó.

SERVICIOS MUNICIPALES Y APOYO A ATLETAS

Sobre el mantenimiento urbano, el presidente municipal reiteró que el Ayuntamiento prioriza trabajos de bacheo realizados con procedimientos técnicos adecuados, con el objetivo de ofrecer soluciones duraderas en las colonias.