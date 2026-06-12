Saltillo: denuncian en redes sociales presunto asalto relacionado con viaje de aplicación

Una usuaria de redes sociales denunció públicamente un presunto asalto ocurrido durante la madrugada de este viernes en Saltillo, en el que, según su versión, su esposo habría sido agredido por varios hombres tras abordar un vehículo de una plataforma de transporte. A través de una publicación difundida en grupos de Facebook, la mujer aseguró que el conductor del viaje presuntamente participó en los hechos y que, junto con otras personas, habría golpeado a su esposo para despojarlo de su teléfono celular y obligarlo a proporcionar acceso a una aplicación bancaria.

De acuerdo con el relato compartido en redes sociales, la víctima se dirigía de su trabajo a su domicilio cuando ocurrieron los hechos. La usuaria afirmó además que ya fue presentada la denuncia correspondiente ante las autoridades. En la misma publicación, la mujer señaló que durante la agresión pasó una patrulla por el lugar; sin embargo, aseguró que los oficiales no intervinieron para auxiliar a su esposo. La denuncia fue acompañada por imágenes del supuesto perfil del conductor de nombre Gerardo y de los datos del vehículo utilizados durante el viaje. No obstante, hasta el momento ninguna autoridad ha informado sobre detenciones o investigaciones relacionadas con el caso.

La publicación generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes solicitaron que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las circunstancias en que ocurrió la presunta agresión

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