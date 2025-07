Saltillo: derrapa en pavimento mojado y choca por alcance; destroza cajuela de auto

El semáforo cambió y el conductor no se percató; al ir alta velocidad no logró frenar y terminó impactando un vehículo detenido

El conductor señalado como responsable fue Tomás ¨N¨, de 34 años, quien manejaba una camioneta Ford Lobo y circulaba con dirección hacia el bulevar Luis Echeverría Álvarez.

Sin embargo, no se percató de que el semáforo ya había cambiado en el cruce con Avenida 20 y que los vehículos comenzaban a detenerse. Al ir a exceso de velocidad, no alcanzó a frenar, por lo que derrapó y giró el volante hacia la derecha. Fue con el ángulo izquierdo de la camioneta que terminó impactando en la parte trasera del lado derecho al vehículo Fiat Mobi, conducido por Juan Ramón ¨N¨, de 51 años, empleado de una empresa de seguridad privada.