Saltillo: derriba a motociclista y lo deja lesionado al atravesarse en V. Carranza

Con un vendaje en la pierna izquierda, terminó un motociclista que fue derribado cuando un automovilista se le atravesó al no verlo, mientras intentaba ingresar a un hotel sobre la lateral de Venustiano Carranza, en Saltillo.

El accidente ocurrió minutos antes de las 12:00 horas, acudiendo al lugar personal de la Policía Municipal de Tránsito, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al joven de la motocicleta.

