Saltillo: derriba a motociclista y lo deja lesionado al atravesarse en V. Carranza

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    El auto Omoda que provocó el accidente permaneció estacionado mientras se gestionaban los trámites con la aseguradora. ULISES MARTÍNEZ

La aseguradora del automovilista se hará cargo de los gastos médicos y daños materiales derivados del accidente

Con un vendaje en la pierna izquierda, terminó un motociclista que fue derribado cuando un automovilista se le atravesó al no verlo, mientras intentaba ingresar a un hotel sobre la lateral de Venustiano Carranza, en Saltillo.

El accidente ocurrió minutos antes de las 12:00 horas, acudiendo al lugar personal de la Policía Municipal de Tránsito, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al joven de la motocicleta.

La Policía Municipal de Tránsito acudió al sitio para levantar el reporte correspondiente.

Según las primeras investigaciones, Diego ¨N¨, de 19 años, circulaba por el carril derecho de la lateral, antes del cruce con la calle Canadá.

El vehículo Omoda, conducido por Eduardo ¨N¨, de 36 años, giró hacia el estacionamiento del hotel, sin percatarse de la motocicleta, lo que provocó que se atravesara en su camino.

El joven motociclista recibió atención en el lugar tras la caída en la lateral de Venustiano Carranza. ULISES MARTÍNEZ

Diego presentó una lesión en el pie izquierdo y se solicitó una ambulancia. El personal de la Cruz Roja lo valoró y, tras colocarle un vendaje, no fue necesario trasladarlo a un hospital, permaneciendo en el lugar del accidente.

El conductor del automóvil dio aviso a su aseguradora para que se encargara de otorgarle un pase médico que descartara otras lesiones y de cubrir los daños ocasionados al vehículo.

