Saltillo: derriba a motociclista y lo deja lesionado al atravesarse en V. Carranza
La aseguradora del automovilista se hará cargo de los gastos médicos y daños materiales derivados del accidente
Con un vendaje en la pierna izquierda, terminó un motociclista que fue derribado cuando un automovilista se le atravesó al no verlo, mientras intentaba ingresar a un hotel sobre la lateral de Venustiano Carranza, en Saltillo.
El accidente ocurrió minutos antes de las 12:00 horas, acudiendo al lugar personal de la Policía Municipal de Tránsito, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al joven de la motocicleta.
Según las primeras investigaciones, Diego ¨N¨, de 19 años, circulaba por el carril derecho de la lateral, antes del cruce con la calle Canadá.
El vehículo Omoda, conducido por Eduardo ¨N¨, de 36 años, giró hacia el estacionamiento del hotel, sin percatarse de la motocicleta, lo que provocó que se atravesara en su camino.
Diego presentó una lesión en el pie izquierdo y se solicitó una ambulancia. El personal de la Cruz Roja lo valoró y, tras colocarle un vendaje, no fue necesario trasladarlo a un hospital, permaneciendo en el lugar del accidente.
El conductor del automóvil dio aviso a su aseguradora para que se encargara de otorgarle un pase médico que descartara otras lesiones y de cubrir los daños ocasionados al vehículo.