Saltillo: no guarda distancia y choca por alcance contra dos en periférico LEA

Los conductores dieron aviso a sus aseguradoras para llegar a un acuerdo por los daños materiales provocados durante el accidente
Un accidente vial que involucró a tres vehículos se registró alrededor de las 11:15 horas en el final del paso a desnivel de Otilio González, con dirección hacia Manuel Pérez Treviño, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el vehículo JAC J4, fue señalado como presunto responsable, luego de impactar por alcance a un Volkswagen Vento.
Tras el golpe, el Vento fue proyectado hacia adelante y colisionó contra un Audi A4, el cual recibió el impacto en la parte trasera del lado izquierdo.
A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas; los daños se limitaron únicamente a las unidades involucradas.
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente sobre la mecánica del accidente.
Los vehículos fueron retirados hacia un costado de la vialidad para liberar la circulación, mientras los conductores dieron aviso a sus respectivas aseguradoras para gestionar un acuerdo por los daños ocasionados.