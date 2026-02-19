Saltillo: no guarda distancia y choca por alcance contra dos en periférico LEA

Un accidente vial que involucró a tres vehículos se registró alrededor de las 11:15 horas en el final del paso a desnivel de Otilio González, con dirección hacia Manuel Pérez Treviño, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el vehículo JAC J4, fue señalado como presunto responsable, luego de impactar por alcance a un Volkswagen Vento.

