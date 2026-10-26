Saltillo: desaparece joven de 15 años en la colonia Loma Linda

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    Saltillo: desaparece joven de 15 años en la colonia Loma Linda

La información circula en redes sociales y señala que el menor fue visto por última vez en la calle Puerta de Oriente; no se cuenta con una ficha oficial de búsqueda confirmada

La desaparición de Ángel Adrián Rivera Marroquín, de 15 años, comenzó a difundirse en redes sociales, donde familiares o personas cercanas solicitan apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

De acuerdo con la información compartida, el adolescente fue visto por última vez el 24 de octubre de 2026 en la calle Puerta de Oriente, en la colonia Loma Linda, en Saltillo.

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Como parte de los datos para facilitar su identificación, se indicó que mide aproximadamente 1.65 metros y tiene dos tatuajes: uno en un brazo y otro en una mano.

Al momento de su desaparición vestía una camisa negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

En las publicaciones se proporcionó el número telefónico 844 186 3320 para que las personas que cuenten con información sobre su paradero puedan comunicarse.

Hasta el momento, la información disponible corresponde a publicaciones difundidas en redes sociales, sin que se cuente con una ficha oficial de búsqueda confirmada.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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