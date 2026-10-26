Coahuila: Prohíben a funcionarios estatales llegar a Monclova sin previo aviso

La citada recomendación tomó desprevenidos a los representantes del Estado, sobre todo porque ese tipo de acciones son exigidas regularmente por autoridades de oposición.

Desconcierto y algo de frustración causó en secretarios y funcionarios estatales la instrucción del Ayuntamiento de Monclova de no realizar actividades en el municipio sin autorización del alcalde.

La queja de la municipalidad acerera, según trascendió, obedece a que titulares de algunas dependencias realizan actividades en la ciudad sin, por cortesía, avisar al ayuntamiento local.

A partir del extrañamiento, representantes de Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Mejora y Desarrollo Rural, entre otras, deberán entregar agenda días antes de llegar a Monclova.

Algunos de los funcionarios estatales, en su mayoría amigos del alcalde Carlos Villarreal, tomaron con calma la situación y dijeron entender la posición de territorialidad del ayuntamiento tricolor.

Se desconoce si la instrucción municipal aplica también a diputados y senadores del Revolucionario Institucional.

PELEAN CASTRO Y MEJÍA POR CARBÓN

Tremendo agarrón se dieron el diputado federal de Morena, Antonio Castro, y el legislador federal del PT, Ricardo Mejía, por la reciente asignación de pedidos de carbón en la CFE.

Según presentes en reciente reunión de legisladores con directivos de Energía y de la CFE en México, Mejía Berdeja exigió cancelar los 12 contratos asignados y reponer la licitación.

De inmediato, Tony Castro hizo uso de la voz, rechazó la propuesta de Ricardo y, en cambio, pidió aumentar el pedido de carbón para dar oportunidad de negocio a más productores del mineral.

Por cierto, en la reunión también se encontraba presente el diputado priista monclovense, Theo Kalionchiz, que dicen, fiel a su costumbre, se comportó como “chivo en cristalería” .

PÁLIDO ANIVERSARIO

Muy felicitados, que digamos, no anduvieron el fin de semana el delegado del Bienestar, Américo Villarreal, y la senadora morenista, Ceci Guadiana, por su primer aniversario de bodas.

Cecilia y Américo contrajeron nupcias hace un año en la Hacienda Zotoluca en Hidalgo, ante unos 500 invitados al lujoso enlace.

Medios informativos y columnistas han especulado en diversas ocasiones sobre una separación entre ambos, pero ellos se han mantenido al margen y de vez en vez aparecen juntos y alegres.

En sus respectivas redes sociales, solo Américo Villarreal posteó una felicitación a la senadora por su aniversario, en tanto que Cecilia se guardó de publicar alguna expresión.

También llamó la atención que ninguna de las figuras de la 4T en Morena Coahuila, ni siquiera el diputado Alberto Hurtado, felicitó ayer a la pareja de tórtolos.

¿Sabrán algo que nosotros ignoramos?

DE GIRA POR CHINA

El líder estatal de la UDC, Lenin Pérez Rivera, está por concluir su visita de promoción cultural y empresarial en China.

El líder político, junto a representantes del Ayuntamiento de Ciudad Acuña, promueve ante empresarios asiáticos la infraestructura comercial de la población fronteriza coahuilense.

Pérez Rivera se perfila como candidato de la alianza PRI-UDC para la alcaldía de la población acuñense y seguramente ya acordó una relación bilateral con los chinos a partir del 2027.

Aquí y en China, dicen, a eso se llama tener visión...

DOS OPCIONES

En la Región Carbonífera, dos corrientes políticas se confrontan al interior del PRI, en torno a la alcaldía interina de Nueva Rosita, tras la licencia solicitada por el exedil Óscar Ríos.

La primera impulsa la permanencia de Ulises Cárdenas al frente de la comuna y la segunda promociona la llegada a la alcaldía de “Lico” Quintanilla para lo que resta de la administración.

Y el tema central es cuál de los dos políticos puede interrumpir el crecimiento electoral del morenista Jesús Bebo Zcruz en su irremediable camino a la alcaldía neorritense.

Sea el que sea, se antoja difícil la encomienda, aunque “Lico” tiene en contra que puede ser visto por la ciudadanía como un fuereño, dado que es de Progreso, Coahuila.

¿Quién se echa ese trompo a la uña?