México vence 1-0 a Australia y avanza a Octavos del Mundial Femenil Sub 17

Un disparo de la capitana Citlalli Reyes marcó la diferencia para que México consiguiera su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo Femenil Sub 17 de 2026. El Tricolor superó 1-0 a Australia y confirmó su clasificación después de un partido en el que llevó la iniciativa y encontró en una sola anotación la recompensa a su insistencia.

La Selección Mexicana cerró la fase de grupos con un triunfo de 1-0 ante las Matildas, resultado que le permitió terminar en el segundo lugar del Grupo F y asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo que se disputa en Marruecos.

Desde los primeros minutos, el conjunto nacional buscó hacerse de la pelota para construir sus ataques desde el mediocampo. La circulación del balón y la presión sobre las australianas ayudaron a México a instalarse en territorio contrario, aunque durante el arranque le faltó precisión en el último toque para convertir su dominio en una ventaja.

El compromiso representaba una prueba importante para las dirigidas por Miguel Ángel Gamero, pues Australia llegaba con la etiqueta de ser una selección competitiva en la categoría. Sin embargo, las mexicanas respondieron con una propuesta ofensiva que les permitió controlar buena parte de las acciones y reducir las oportunidades de su rival.

La insistencia mexicana finalmente tuvo resultado al minuto 36. Citlalli Reyes, quien porta el gafete de capitana, recibió el balón cerca de la media luna y sacó un disparo que terminó en el fondo de las redes. La anotación rompió el equilibrio en el marcador y le dio al equipo tricolor la ventaja con la que pudo manejar el resto del encuentro.

El gol también reflejó la importancia de aprovechar los espacios que dejó la defensa australiana. México había encontrado dificultades para concretar sus aproximaciones, pero la definición de Reyes le permitió marcharse con una diferencia que resultaría suficiente para alcanzar el objetivo principal: mantenerse con vida en la competencia internacional.

Tras tomar la delantera, el equipo mexicano no renunció a buscar otra anotación. Las jugadoras continuaron con la posesión y trataron de ampliar la distancia, aunque la falta de contundencia impidió que el marcador tuviera mayores movimientos. Australia, por su parte, tuvo problemas para cambiar el desarrollo del encuentro y generar una respuesta que pusiera en riesgo la ventaja tricolor.

En la segunda mitad, el panorama se mantuvo similar. México conservó el control del balón y procuró administrar el resultado, consciente de que un error podía comprometer su clasificación. La defensa cumplió con su tarea y el conjunto nacional logró sostener la diferencia hasta el silbatazo final.

Con el 1-0 definitivo, México concluyó la primera etapa del Mundial como segundo lugar del Grupo F y obtuvo su pase a los octavos de final. El resultado representa un impulso para un equipo que tuvo que superar un comienzo complicado en el torneo y que ahora deberá prepararse para enfrentar la siguiente ronda.

La clasificación mantiene al Tricolor en la pelea por el título mundial de la categoría Sub 17. Su siguiente desafío será sostener el orden mostrado ante Australia y mejorar la efectividad frente al arco, un aspecto que podría resultar determinante conforme avance la competencia en Marruecos.