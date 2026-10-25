Se esperan más arrestos en la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras por red de contrabando de hidrocarburos

González, un conocido empresario mexicoamericano de la región, fue interceptado por agentes federales —en un operativo donde habrían participado agencias como el FBI y la DEA— cuando se dirigía a su residencia ubicada al norte de Eagle Pass. Tras su arresto, fue puesto a disposición de un juez federal en la Corte de Del Río, Texas, para responder por los cargos que se le imputan.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras la captura del empresario transportista Julio R. González por agencias federales de Estados Unidos , la investigación por el tráfico ilegal de hidrocarburos y lavado de dinero en la franja fronteriza entre Eagle Pass y Piedras Negras se intensificó, anticipándose nuevas detenciones en ambos lados de la línea divisoria.

El expediente federal en contra del empresario se fundamenta en el código federal 18 U.S.C. 1956(h), que castiga el delito de conspiración para el lavado de dinero. Bajo esta normatividad estadounidense, aquellos individuos que se asocien para facilitar operaciones ilícitas o transacciones superiores a los 10 mil dólares enfrentan las mismas penalidades severas que el delito primario.

Fuentes ligadas al caso señalaron que el expediente judicial podría ser sellado de manera temporal por las autoridades norteamericanas. Este procedimiento legal suele implementarse para proteger líneas de investigación en curso, lo que confirma que las indagatorias continúan y que se prevén más órdenes de aprehensión contra otros operadores de la red de transporte terrestre utilizada para cruzar combustibles de manera ilegal hacia México.

PERFIL EMPRESARIAL Y FLOTAS BAJO LA LUPA

De acuerdo con registros oficiales del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) y del sistema SAFER de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), Julio R. González figura como directivo de la compañía Frontera Express Limited Liability Company, establecida en Eagle Pass (con registro USDOT 1205403 y autorización MC-479021). Dicha empresa de transportes operaba una flota activa estimada en 20 unidades motrices y un número igual de conductores para carga general.

Adicionalmente, el empresario cuenta con vínculos en el sector logístico y de bienes raíces en la región norte de Coahuila, destacando por la propiedad de bienes inmuebles y plazas comerciales —algunas de ellas en proceso de desarrollo— en la ciudad de Piedras Negras.

Esta detención se suma a una serie de acciones recientes implementadas por agencias de procuración de justicia de ambos países en contra del contrabando sistemático de combustibles y el llamado «huachicol fiscal», un esquema ilícito que utiliza la infraestructura de transporte internacional para la internación irregular de hidrocarburos, afectando tanto la recaudación fiscal como la seguridad en la franja fronteriza. Las autoridades federales estadounidenses continúan integrando pruebas para determinar el grado de complicidad de otros actores comerciales en Coahuila y Texas.