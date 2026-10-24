Obama critica tácticas migratorias de Trump en acto de campaña en Ohio

El expresidente Barack Obama reapareció en la escena pública para criticar las políticas de seguridad y migración del gobierno de Donald Trump. Durante un mitin político celebrado este sábado en Cleveland, el exmandatario afirmó que reforzar la protección de la frontera no justifica enviar agentes federales con el rostro cubierto a las calles del país.

El evento formó parte de la campaña del Partido Demócrata de cara a las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos. La presencia de Obama busca movilizar el voto afroamericano y joven en un territorio clave que ha mostrado un giro hacia el electorado republicano en los últimos años.

APOYO CLAVE PARA LAS ELECCIONES EN OHIO

Barack Obama acompañó en el estrado a Sherrod Brown, candidato demócrata al Senado, y a la doctora Amy Acton, aspirante a la gubernatura del estado. Ambos políticos buscan posicionarse en contiendas sumamente reñidas que podrían definir el control político del Congreso y de la región en los próximos años.

Esta visita marca el regreso formal de Obama a territorio de Ohio para actos electorales. Aunque el expresidente ganó este estado en sus dos contiendas presidenciales, la región se ha convertido en uno de los campos de batalla políticos más disputados de la nación.