Saltillo despide a Ana Laura y Jaqueline; velación inicia esta tarde
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Los cuerpos de madre e hija serán velados a partir de las 15:00 horas en Capillas San Ángel República, mientras que Emmanuel Montero será trasladado a Guanajuato para recibir homenaje junto a su familia
Los cuerpos de Ana Laura de León Morín y su hija, Laura Jaqueline Mora de León, víctimas del multihomicidio ocurrido en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, serán velados este jueves 6 de agosto a partir de las 15:00 horas en Capillas San Ángel República, en Saltillo.
De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la ceremonia se realizará en las instalaciones ubicadas sobre el bulevar República, donde amigos, familiares y miembros de la comunidad fotográfica podrán darles el último adiós.
En el mismo aviso se informó que el cuerpo de Emmanuel Montero será trasladado a Guanajuato, donde será velado en Capillas Foreste, para posteriormente recibir los servicios funerarios junto a su familia.
El anuncio ocurre mientras continúa el proceso judicial por el caso. La Fiscalía General del Estado confirmó que Chad “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio y homicidio calificado, ya fue ingresado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo y quedó a disposición de la autoridad judicial.