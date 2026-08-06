Saltillo despide a Ana Laura y Jaqueline; velación inicia esta tarde

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    Saltillo despide a Ana Laura y Jaqueline; velación inicia esta tarde
    Ana Laura de León Morín, Emmanuel Montero y Laura Jaqueline Mora de León fueron recordados por familiares, amigos y la comunidad fotográfica tras el ataque ocurrido en Saltillo. REDES SOCIALES

Los cuerpos de madre e hija serán velados a partir de las 15:00 horas en Capillas San Ángel República, mientras que Emmanuel Montero será trasladado a Guanajuato para recibir homenaje junto a su familia

Los cuerpos de Ana Laura de León Morín y su hija, Laura Jaqueline Mora de León, víctimas del multihomicidio ocurrido en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, serán velados este jueves 6 de agosto a partir de las 15:00 horas en Capillas San Ángel República, en Saltillo.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la ceremonia se realizará en las instalaciones ubicadas sobre el bulevar República, donde amigos, familiares y miembros de la comunidad fotográfica podrán darles el último adiós.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/asi-fue-el-ataque-del-multihomicida-de-la-colonia-antonio-cardenas-disparo-a-la-cabeza-y-cuerpo-de-las-victimas-con-silenciador-BA22665062

En el mismo aviso se informó que el cuerpo de Emmanuel Montero será trasladado a Guanajuato, donde será velado en Capillas Foreste, para posteriormente recibir los servicios funerarios junto a su familia.

$!Familiares informaron que la velación de Ana Laura de León Morín y Laura Jaqueline Mora de León iniciará este 6 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en Capillas San Ángel República, en Saltillo.
Familiares informaron que la velación de Ana Laura de León Morín y Laura Jaqueline Mora de León iniciará este 6 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en Capillas San Ángel República, en Saltillo. REDES SOCIALES

El anuncio ocurre mientras continúa el proceso judicial por el caso. La Fiscalía General del Estado confirmó que Chad “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio y homicidio calificado, ya fue ingresado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo y quedó a disposición de la autoridad judicial.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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