Saltillo despide a Ana Laura y Jaqueline; velación inicia esta tarde

Los cuerpos de Ana Laura de León Morín y su hija, Laura Jaqueline Mora de León, víctimas del multihomicidio ocurrido en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, serán velados este jueves 6 de agosto a partir de las 15:00 horas en Capillas San Ángel República, en Saltillo.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la ceremonia se realizará en las instalaciones ubicadas sobre el bulevar República, donde amigos, familiares y miembros de la comunidad fotográfica podrán darles el último adiós.