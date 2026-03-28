Saltillo: detienen a mujer por agredir a su bebé de tres meses tras discusión con su pareja

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando una mujer identificada como Blanca Estela ¨N¨, de 31 años, sostuvo una pelea con su pareja sentimental, Luis Armando ¨N¨, de 36 años. Tras la discusión, el hombre salió del domicilio, momento en el que ella lo amenazó, advirtiéndole que se arrepentiría.

Una mujer podría ser ingresada al penal en las próximas horas, luego de que se comprobara una agresión contra su hija de tres meses de nacida, presuntamente como represalia tras una discusión con su pareja, en Saltillo .

El hombre abandonó la vivienda ubicada en el ejido Santa Teresa de los Muchachos y, al regresar horas más tarde, encontró a su bebé en el piso, mientras que su pareja ya no se encontraba en el lugar. La menor presentaba huellas de violencia y continuaba llorando.

Luis Armando tomó a la menor en brazos y la trasladó a las instalaciones del Hospital Materno Infantil, donde se le detectó una probable fractura en el pómulo.

Elementos de la delegación Derramadero se entrevistaron con el padre, quien señaló que su pareja había estado ingiriendo bebidas alcohólicas y posiblemente otras sustancias, por lo que se implementó un operativo para su localización.

Finalmente, la mujer fue ubicada por las autoridades, quienes procedieron a su detención y traslado ante el Ministerio Público correspondiente, donde se dará seguimiento al proceso en su contra.