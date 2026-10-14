Saltillo: Detienen a seis personas por riña y daños a vehículos en Lomas de Zapalinamé (video)

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    Saltillo: Detienen a seis personas por riña y daños a vehículos en Lomas de Zapalinamé (video)
    Seis personas fueron detenidas tras los hechos registrados afuera de una palapa en la colonia Lomas de Zapalinamé, en Saltillo. CORTESÍA

Videos difundidos en redes sociales muestran peleas y lanzamiento de piedras contra unidades estacionadas afuera de una palapa

La difusión de videos en redes sociales, en los que se observa a varias personas pelear y arrojar piedras contra vehículos estacionados, derivó en la detención de seis personas en la colonia Lomas de Zapalinamé, en Saltillo.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que cinco personas fueron detenidas por su probable participación en una riña y una más por presuntos daños a un vehículo, tras los hechos registrados afuera de una palapa ubicada en la calle San José.

De acuerdo con la corporación, entre los detenidos por la riña se encuentran César Edmundo “N”, Débani Susette “N”, José Israel “N” y dos menores de 17 años.

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Por separado, fue detenido Dyrk Jesús “N”, de 18 años, señalado por su probable participación en los daños ocasionados a un vehículo.

VIDEOS EXHIBEN PELEAS Y LANZAMIENTO DE PIEDRAS

Durante esta semana comenzaron a circular en redes sociales grabaciones en las que se observa a distintas personas involucradas en enfrentamientos y arrojando piedras contra automóviles estacionados en el exterior del establecimiento.

Tras el reporte de los hechos, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y detuvieron a las seis personas presuntamente relacionadas con los incidentes.

$!Dyrk Jesús “N” es señalado por haber causado daños a vehículos.
Dyrk Jesús “N” es señalado por haber causado daños a vehículos. CORTESÍA

La intervención policial se produjo luego de que las imágenes de los altercados se difundieran entre usuarios de redes sociales.

QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES

La Comisaría informó que las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica conforme a los procedimientos aplicables.

Hasta el momento, la información proporcionada por la corporación no precisa el monto de los daños ocasionados a los vehículos ni detalla si existen otras personas involucradas en los hechos.

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