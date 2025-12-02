¿Caerá aguanieve en Coahuila?... esto dice el SMN

Coahuila
/ 2 diciembre 2025
    ¿Caerá aguanieve en Coahuila?... esto dice el SMN
    El SMN prevé bajas temperaturas, lluvias fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en Coahuila por el paso de un nuevo sistema frontal. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El SMN advirtió que un nuevo sistema frontal, en interacción con una vaguada y un río atmosférico, podría provocar aguanieve en zonas serranas de Coahuila

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un nuevo Frente Frío se desplazará durante jueves y viernes por la región fronteriza del norte de México. Su avance coincidirá con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que intensificará los efectos del frío en distintas zonas del país.

Además, el sistema interactuará con un río atmosférico, una corriente de humedad que impulsa lluvias más intensas y descensos bruscos de temperatura. Con esta combinación, el ambiente se tornará más gélido en estados del noroeste, norte, noreste, occidente, oriente y centro del territorio nacional.

El SMN señaló que estas condiciones marcarán un fin de semana de clima invernal anticipado, con presencia de nublados densos, vientos fuertes y precipitaciones que podrían ser significativas en diversas regiones.

¿COAHUILA TENDRÁ CAÍDA DE AGUANIEVE?

De acuerdo con el pronóstico, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila para el próximo jueves y viernes. Aunque el fenómeno no será generalizado, sí podría registrarse en áreas montañosas con altitudes elevadas.

La combinación de humedad y bajas temperaturas incrementa la posibilidad de precipitaciones invernales, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día. En el caso de Coahuila, municipios serranos del norte y sureste como Arteaga presentan mayor susceptibilidad.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del SMN, ya que la presencia de aguanieve puede afectar la visibilidad, la movilidad y la sensación térmica, intensificando el frío en zonas urbanas cercanas.

EFECTOS CLIMÁTICOS ESPERADOS EN MÉXICO

El paso del sistema frontal reforzará el ambiente frío en amplias zonas del país. Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, especialmente en estados del noroeste, occidente y norte, donde el ingreso de humedad será más intenso.

Asimismo, los vientos aumentarán en zonas altas y abiertas, lo que podría generar tolvaneras y disminución de visibilidad. En regiones del centro y noreste se registrará un notable descenso de temperaturas, con mínimas por debajo de los 5°C en áreas montañosas.

Estas condiciones podrían prolongarse hacia el fin de semana, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones a la población vulnerable, así como proteger mascotas, tuberías y cultivos sensibles al frío extremo.

LISTA DE PUNTOS CLAVE DEL FENÓMENO

· Probabilidad de aguanieve en sierras de Coahuila, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua

· Descenso notable de temperaturas en norte, noreste, occidente, oriente y centro del país

· Lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noroeste y norte· Interacción entre sistema frontal, vaguada y río atmosférico

DATOS CURIOSOS

· Un río atmosférico puede transportar más agua que el propio Amazonas, pero en forma de vapor.

· El aguanieve se forma cuando el copo de nieve se derrite parcialmente antes de tocar el suelo.

· México registra eventos de nieve principalmente en zonas serranas del norte y centro del país.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

