Saltillo: cámaras del C2 y C4 rastrean y detienen a banda tras robo fallido (video)

El seguimiento puntual desde las cámaras de vigilancia fue clave para ubicar y detener a cinco personas señaladas por su presunta participación en un intento de robo a una sucursal bancaria en Saltillo .

La alerta se activó tras detectarse un intento de abrir la caja fuerte de un banco situado en el cruce del Periférico Luis Echeverría y Antonio Cárdenas. A partir de ese momento, el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto inició las indagatorias apoyado por la Unidad de Policía Cibernética.

Las grabaciones revelaron que los implicados ingresaron al inmueble a través de un boquete realizado en la estructura. Dentro del lugar intentaron forzar la caja fuerte con una herramienta de corte, sin lograr su objetivo.

Tras salir del sitio, las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) de Saltillo, en coordinación con el sistema C4 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, captaron el trayecto de los sospechosos. El monitoreo permitió seguir en tiempo real el desplazamiento de una camioneta Cherokee en la que huyeron con dirección a Torreón.