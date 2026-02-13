Saltillo: cámaras del C2 y C4 rastrean y detienen a banda tras robo fallido (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Saltillo: cámaras del C2 y C4 rastrean y detienen a banda tras robo fallido (video)
    El monitoreo en tiempo real fue clave para cerrar el cerco y concretar la detención. TOMADA DEL VÍDEO

Tras el intento de robo, los sospechosos huyeron rumbo a Torreón, donde fueron ubicados y detenidos por autoridades municipales

El seguimiento puntual desde las cámaras de vigilancia fue clave para ubicar y detener a cinco personas señaladas por su presunta participación en un intento de robo a una sucursal bancaria en Saltillo.

La alerta se activó tras detectarse un intento de abrir la caja fuerte de un banco situado en el cruce del Periférico Luis Echeverría y Antonio Cárdenas. A partir de ese momento, el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto inició las indagatorias apoyado por la Unidad de Policía Cibernética.

TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan célula que vendía droga por redes sociales en Coahuila y Nuevo León

Las grabaciones revelaron que los implicados ingresaron al inmueble a través de un boquete realizado en la estructura. Dentro del lugar intentaron forzar la caja fuerte con una herramienta de corte, sin lograr su objetivo.

Tras salir del sitio, las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) de Saltillo, en coordinación con el sistema C4 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, captaron el trayecto de los sospechosos. El monitoreo permitió seguir en tiempo real el desplazamiento de una camioneta Cherokee en la que huyeron con dirección a Torreón.

El rastreo visual facilitó el intercambio de información entre corporaciones, lo que derivó en un operativo coordinado con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Minutos después, los presuntos responsables fueron ubicados y asegurados.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier “N”, de 38 años; Rafael “N”, de 51; Yudit Yadira “N”, de 41; Lucía “N”, de 48; y Edwin Rodolfo “N”, de 29 años, originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Lerdo, Durango.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Automovilista invade carril y deja lesionado a motociclista en la colonia San Ramón

Tras su captura, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal.

El operativo destacó por el uso de tecnología de videovigilancia, que permitió documentar tanto el intento de robo como la ruta de escape, cerrando el cerco en otro municipio y concretando la detención de los cinco sospechosos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Robos
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades sanitarias exhortan a madres y padres a identificar signos de alarma y acudir a los centros de salud para detección oportuna.

Coahuila: cáncer infantil, entre la urgencia médica y la esperanza de un donador compatible
En Coahuila el 48 por ciento de los jovencitos no ha escuchado hablar de métodos anticonceptivos.

Uno de cada 5 adolescentes de Coahuila ignora para qué sirve el uso del condón
Aunque la reforma sí contempla una reducción a 40 horas por semana, conserva el esquema de un día de descanso por cada seis de trabajo.

Frente por las 40 Horas laborales en Coahuila rechaza reforma aprobada en el Senado
Como cada año, cientos de mujeres saldrán a las calles para exigir se respeten sus derechos.

Colectiva organiza actividades para financiar una de las marchas del 8M en Saltillo
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional