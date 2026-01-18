Se dispara por accidente y pierde la vida, en Saltillo

La tarde de este domingo, una reunión familiar en el ejido Chapula terminó en un hecho trágico, luego de que un hombre perdiera la vida tras recibir un disparo de arma de fuego de manera accidental durante la celebración.

La persona fallecida fue identificada como Edgar Leija Tobías, de 33 años de edad, quien había acudido a una fiesta que se desarrollaba en la comunidad. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

Durante el convivio, Edgar insistió en que le dieran una pistola para realizar disparos al aire, pero debido al estado en el que se encontraba, su insistencia se volvió desesperante, por lo que los familiares accedieron con la intención de evitar una situación de molestia y discusión.

Antes de entregarle el arma, retiraron el cartucho para asegurarse de que no representara peligro; sin embargo, desconocían que una bala permanecía alojada en la cámara. Por ello, el arma se accionó de forma accidental y el disparo impactó directamente en el abdomen de Edgar.

Tras el impacto, el hombre cayó al suelo y comenzó a perder una gran cantidad de sangre. Al ver la gravedad de la situación, decidieron trasladarlo de inmediato en un vehículo particular hasta la estación de bomberos de Derramadero, donde paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Luego del reporte, acudieron corporaciones de seguridad y personal ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Peritos procesaron el lugar de los hechos y la zona donde quedó el cuerpo, para posteriormente ordenar su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.