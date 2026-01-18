Se dispara por accidente y pierde la vida, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 enero 2026
    Se dispara por accidente y pierde la vida, en Saltillo
    Bomberos confirmaron el deceso. Ulises Martínez
    Se dispara por accidente y pierde la vida, en Saltillo
    Se acordonó el área. Ulises Martínez
    Se dispara por accidente y pierde la vida, en Saltillo
    Autoridades acudieron a tomar conocimiento del accidente. Ulises Martínez

La víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente

La tarde de este domingo, una reunión familiar en el ejido Chapula terminó en un hecho trágico, luego de que un hombre perdiera la vida tras recibir un disparo de arma de fuego de manera accidental durante la celebración.

La persona fallecida fue identificada como Edgar Leija Tobías, de 33 años de edad, quien había acudido a una fiesta que se desarrollaba en la comunidad. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

Durante el convivio, Edgar insistió en que le dieran una pistola para realizar disparos al aire, pero debido al estado en el que se encontraba, su insistencia se volvió desesperante, por lo que los familiares accedieron con la intención de evitar una situación de molestia y discusión.

TE PUEDE INTERESAR: Adolescente de 16 años se quita la vida en Saltillo 2000

Antes de entregarle el arma, retiraron el cartucho para asegurarse de que no representara peligro; sin embargo, desconocían que una bala permanecía alojada en la cámara. Por ello, el arma se accionó de forma accidental y el disparo impactó directamente en el abdomen de Edgar.

Tras el impacto, el hombre cayó al suelo y comenzó a perder una gran cantidad de sangre. Al ver la gravedad de la situación, decidieron trasladarlo de inmediato en un vehículo particular hasta la estación de bomberos de Derramadero, donde paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Luego del reporte, acudieron corporaciones de seguridad y personal ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Peritos procesaron el lugar de los hechos y la zona donde quedó el cuerpo, para posteriormente ordenar su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los casos de neumonía se han incrementado en Coahuila dejando atrás a enfermedades como el COVID-19 y la influenza.

Coahuila: Neumonía desplaza al COVID-19 y la influenza como la enfermedad respiratoria con más casos

true

El sentido de las palabras
Ideales políticos

Ideales políticos
Las rebajas de inicio de año impulsan la compra de ropa nueva, aunque especialistas recomiendan lavarla antes de usarla para evitar afectaciones en la piel.

¿Lavas la ropa nueva? Advierten sobre químicos y bacterias si no se lava antes de estrenarla
Las entrevistas serán el 22 de enero de 2026 a las 9:00 horas.

Coahuila: Avanzan 11 aspirantes a siguiente fase para el Consejo de Participación Ciudadana

true

El invierno y las efemérides del frío en Saltillo y la región
true

Nuestra Saltillo: ¿Un hogar de todos o un negocio de pocos?
Exigen que se reconozca el origen ciudadano de la llamada Reforma Vecinal.

Asociaciones de Saltillo piden que no se politice la Reforma Vecinal y se respete el trabajo ciudadano