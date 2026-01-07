Saltillo: Dueños prefieren entregar a sus mascotas que hacerse responsables

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Saltillo: Dueños prefieren entregar a sus mascotas que hacerse responsables
    En Saltillo existen al menos 125 mil perros callejeros, por lo que se han convertido en un problema de salud. FOTO: ESPECIAL

Las visitas del Centro de Bienestar Animal se realizan a partir de denuncias ciudadanas y, por ahora, no se han aplicado sanciones, informó el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Derivado de inspecciones domiciliarias por denuncias ciudadanas, autoridades municipales han recibido de manera voluntaria a cerca de 20 perros, cuyos dueños optaron por entregarlos al no poder garantizarles condiciones adecuadas de cuidado, informó Emmanuel Olache Valdés, titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo.

Explicó que estas visitas se realizan como parte del programa de bienestar animal, en el que participan verificadores, inspectores y la Policía Ambiental, y que durante este 2025 no se aplicaron sanciones, sino recomendaciones para mejorar el trato a los animales. “Hicimos visitas de inspección donde se les dieron recomendaciones a los ciudadanos y algunos nos entregaron a sus mascotas”, dijo.

Indicó que los casos son diversos y se detectan principalmente gracias a reportes de vecinos, quienes advierten situaciones de abandono o maltrato en patios, azoteas o espacios traseros de los domicilios. “Todo esto ha sido gracias a denuncias ciudadanas”.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los casos corresponden a caninos, aunque reconoció que aún falta cultura de bienestar hacia los gatos. “Se cree que los gatitos pueden vivir libres en la calle, pero también necesitan resguardo y calidad de vida”, comentó.

Agregó que los animales recibidos no se entregan en adopción de forma inmediata, ya que deben pasar por valoraciones clínicas, esterilización y observación de comportamiento, lo que representa un proceso largo y con costo para el Municipio. “Es una responsabilidad lo que ofrecemos a la gente que adopta”, concluyó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

