Saltillo se alista para enfrentar bajas temperaturas del fin de semana

Ante el pronóstico de bajas temperaturas para el fin de semana, el Ayuntamiento de Saltillo se prepara para activar medidas preventivas y operativos de atención, informó el alcalde Javier Díaz González quien comentó que la prioridad es anticiparse a posibles riesgos para la población.

El Edil indicó que ya se mantiene coordinación con Protección Civil y que este jueves se realizará una sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, con el objetivo de definir acciones ante escenarios como descenso extremo de temperatura, presencia de aguanieve o congelamiento en vialidades y puentes.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases

Mencionó que, aunque se prevé que las temperaturas vuelvan a subir a partir del lunes, los antecedentes obligan a mantenerse alerta. “Lo que nos ha tocado en los últimos años es que la última semana de enero y la primera de febrero han sido las más frías”, dijo.

De ser necesario, informó, se implementarán operativos similares a los realizados en 2025, cuando se enfrentaron heladas, incendios e inundaciones, y añadió que la prevención es clave para reducir afectaciones.

Asimismo, confirmó que los albergues municipales se encuentran listos para operar y recibir a personas que requieran resguardo. “Los albergues están disponibles para cualquier persona que necesite trasladarse, con la mejor atención posible”, afirmó.

En cuanto a la capacidad financiera para enfrentar emergencias, el Alcalde recordó que ya no existen fondos federales que anteriormente apoyaban a estados y municipios. “Fonden no existe desde hace varios años; tampoco existen el Fortaseg, ni otros fondos”.

Ante este escenario, aseguró que el Municipio debe responder con recursos propios, mediante planeación y estrategias para destinar presupuesto a distintas áreas. “Hay que estar preparados por si se llega a presentar un año similar a 2025”, concluyó.