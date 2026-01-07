Saltillo se alista para enfrentar bajas temperaturas del fin de semana

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Saltillo se alista para enfrentar bajas temperaturas del fin de semana
    El fin de semana se pronostica extremadamente frío en Saltillo; el sábado inicia el descenso de temperatura. FOTO: OMAR SAUCEDO

El alcalde Javier Díaz informó que se activarán protocolos preventivos, albergues y operativos, ante el pronóstico de frío intenso; las contingencias se atienden con recursos propios

Ante el pronóstico de bajas temperaturas para el fin de semana, el Ayuntamiento de Saltillo se prepara para activar medidas preventivas y operativos de atención, informó el alcalde Javier Díaz González quien comentó que la prioridad es anticiparse a posibles riesgos para la población.

El Edil indicó que ya se mantiene coordinación con Protección Civil y que este jueves se realizará una sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, con el objetivo de definir acciones ante escenarios como descenso extremo de temperatura, presencia de aguanieve o congelamiento en vialidades y puentes.

Mencionó que, aunque se prevé que las temperaturas vuelvan a subir a partir del lunes, los antecedentes obligan a mantenerse alerta. “Lo que nos ha tocado en los últimos años es que la última semana de enero y la primera de febrero han sido las más frías”, dijo.

De ser necesario, informó, se implementarán operativos similares a los realizados en 2025, cuando se enfrentaron heladas, incendios e inundaciones, y añadió que la prevención es clave para reducir afectaciones.

Asimismo, confirmó que los albergues municipales se encuentran listos para operar y recibir a personas que requieran resguardo. “Los albergues están disponibles para cualquier persona que necesite trasladarse, con la mejor atención posible”, afirmó.

En cuanto a la capacidad financiera para enfrentar emergencias, el Alcalde recordó que ya no existen fondos federales que anteriormente apoyaban a estados y municipios. “Fonden no existe desde hace varios años; tampoco existen el Fortaseg, ni otros fondos”.

Ante este escenario, aseguró que el Municipio debe responder con recursos propios, mediante planeación y estrategias para destinar presupuesto a distintas áreas. “Hay que estar preparados por si se llega a presentar un año similar a 2025”, concluyó.

