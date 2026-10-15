Saltillo duplicará cuadrillas de bacheo y continuará con recarpeteos en lo que resta del 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo duplicará la cantidad de cuadrillas dedicadas al bacheo durante los últimos dos meses y medio de 2026, además de iniciar trabajos de recarpeteo y pavimentación en diferentes sectores de la ciudad, para atender las necesidades de mantenimiento de las vialidades. El alcalde Javier Díaz González anunció que, a partir de la próxima semana, se incorporarán nueve cuadrillas externas para reforzar las tareas que actualmente realiza el municipio, como parte de una estrategia de rehabilitación vial que continuará durante octubre, noviembre y diciembre. Explicó que las obras se realizarán en coordinación con el Gobierno de Coahuila, mediante una distribución de intervenciones en las que tanto el Estado como el Municipio asumirán proyectos de recarpeteo, de acuerdo con lo anunciado en el programa “En Equipo le Entramos”.

El edil agregó que también se mantienen acciones de rehabilitación de espacios públicos, reforestación de bulevares, pintura de camellones y mejoramiento de calles en diferentes colonias. PIDEN PACIENCIA POR OBRAS Y TRÁFICO DURANTE EL RODEO Díaz González reconoció que algunas obras de infraestructura podrían ocasionar molestias a los automovilistas, especialmente durante el fin de semana, cuando se espera una importante afluencia de visitantes por el Rodeo Saltillo 2026. Entre las intervenciones mencionó obras pluviales en distintos sectores y labores en el área de Cerritos, donde se reubican instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, gas natural, agua y drenaje pluvial. Por ello, pidió comprensión a los conductores ante las afectaciones temporales que pudieran presentarse. En cuanto a la movilidad hacia Expo Coahuila, recomendó utilizar el bulevar Fundadores como principal vía de acceso, donde se habilitaron estacionamientos gratuitos señalizados y un servicio de transporte sin costo para trasladar a los asistentes hasta el recinto. Explicó que personal de Tránsito, de la Comisaría y del Instituto Municipal de Movilidad apoyará a los visitantes, mientras que el transporte gratuito operará mediante un circuito entre los estacionamientos habilitados en Fundadores y la entrada de Expo Coahuila.

Precisó que el estacionamiento ubicado frente al recinto tendrá costo y su acceso será por el sector de Valdés Sánchez, a un costado de Al Súper, por lo que recomendó a quienes utilicen las áreas gratuitas ingresar por Fundadores para evitar congestionamientos. SE ESPERA IMPORTANTE ACTIVIDAD TURÍSTICA El alcalde destacó que el Rodeo Saltillo y la Convención Nacional Ganadera están atrayendo visitantes de diferentes entidades del país, lo que representa una oportunidad para el sector hotelero, restaurantero y comercial de la ciudad. Señaló que las proyecciones apuntan a una ocupación hotelera superior al 90 por ciento durante estos días, además de una mayor actividad económica por la presencia de asistentes nacionales y procedentes de Texas. Díaz González también consideró que Expo Coahuila permitirá atraer nuevos eventos empresariales, culturales y educativos, incluidos festivales gastronómicos y encuentros nacionales que podrían celebrarse durante los próximos meses. Reiteró que los trabajos de infraestructura y mantenimiento urbano continuarán de manera paralela a los eventos turísticos, con el propósito de mejorar las vialidades y los espacios públicos de Saltillo.