Saltillo: impulsan emprendimientos de personas con discapacidad con Mercadellas por la Inclusión

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó el Mercadellas por la Inclusión, un espacio destinado a promover los productos y servicios de personas con discapacidad, así como a fortalecer sus emprendimientos y fomentar el consumo local. La actividad se llevó a cabo a través del Instituto Municipal de las Mujeres, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, y permitió a las y los participantes ofrecer sus productos y servicios directamente a la comunidad.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, destacó que esta edición tuvo como propósito visibilizar el talento, la creatividad y la capacidad emprendedora de las personas con discapacidad. “Esta es una manera además de reconocer su esfuerzo, creatividad y espíritu emprendedor. Porque detrás de cada producto o servicio hay una historia y un sueño por cumplir”, expresó.

Fernández Tonone señaló que la iniciativa también busca incentivar a la ciudadanía a consumir productos locales y contribuir al crecimiento de los negocios encabezados por personas con discapacidad. Asimismo, destacó la importancia de generar espacios que permitan a este sector de la población ampliar sus oportunidades comerciales, dar a conocer sus proyectos y participar activamente en la economía local.

Durante el Mercadellas por la Inclusión se ofreció una variedad de productos y servicios, entre ellos repostería, alimentos, velas, máscaras, llaveros, figuras tejidas, peluches y marcadores, además de servicios de masajes. Con esta actividad, el Gobierno Municipal busca promover la inclusión mediante acciones que favorezcan la participación económica y social de las personas con discapacidad, al tiempo que se impulsa el consumo local y se reconoce el trabajo de quienes desarrollan sus propios emprendimientos.

Temas

Mercados Emprendedores

Localizaciones

Saltillo

