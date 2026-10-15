Saltillo: impulsan emprendimientos de personas con discapacidad con Mercadellas por la Inclusión

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    Saltillo: impulsan emprendimientos de personas con discapacidad con Mercadellas por la Inclusión
    El Mercadellas por la Inclusión busca impulsar el consumo local y fortalecer los negocios encabezados por personas con discapacidad. CORTESÍA

La iniciativa busca visibilizar el talento y la creatividad de las personas con discapacidad

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó el Mercadellas por la Inclusión, un espacio destinado a promover los productos y servicios de personas con discapacidad, así como a fortalecer sus emprendimientos y fomentar el consumo local.

La actividad se llevó a cabo a través del Instituto Municipal de las Mujeres, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, y permitió a las y los participantes ofrecer sus productos y servicios directamente a la comunidad.

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La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, destacó que esta edición tuvo como propósito visibilizar el talento, la creatividad y la capacidad emprendedora de las personas con discapacidad.

“Esta es una manera además de reconocer su esfuerzo, creatividad y espíritu emprendedor. Porque detrás de cada producto o servicio hay una historia y un sueño por cumplir”, expresó.

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Fernández Tonone señaló que la iniciativa también busca incentivar a la ciudadanía a consumir productos locales y contribuir al crecimiento de los negocios encabezados por personas con discapacidad.

Asimismo, destacó la importancia de generar espacios que permitan a este sector de la población ampliar sus oportunidades comerciales, dar a conocer sus proyectos y participar activamente en la economía local.

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Entre los productos disponibles hubo repostería, alimentos, velas, máscaras y llaveros. CORTESÍA

Durante el Mercadellas por la Inclusión se ofreció una variedad de productos y servicios, entre ellos repostería, alimentos, velas, máscaras, llaveros, figuras tejidas, peluches y marcadores, además de servicios de masajes.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal busca promover la inclusión mediante acciones que favorezcan la participación económica y social de las personas con discapacidad, al tiempo que se impulsa el consumo local y se reconoce el trabajo de quienes desarrollan sus propios emprendimientos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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