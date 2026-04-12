Vuelca joven en estado de ebriedad en los límites de Saltillo-Arteaga

Un joven en completo estado de ebriedad terminó con su vehículo totalmente destruido, luego de que perdiera el control del volante en los límites de Saltillo y Arteaga, lo que ocasionó que volcara sobre la terracería. Los hechos se registraron alrededor de las 01:45 horas, cuando el involucrado, de 20 años, conducía un automóvil de la marca Hyundai, modelo Azera, en color blanco, sobre el bulevar Fundadores, con dirección de oriente a poniente.

El muchacho se encontraba en completo estado de ebriedad, lo que, combinado con la velocidad, ocasionó que, metros antes de ingresar a Saltillo, perdiera el control del volante, saliéndose de la vialidad para posteriormente volcar sobre la terracería, quedando con las llantas hacia el cielo. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Arteaga, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de realizar la detención del joven, quien logró salir por sus propios medios. Familiares del involucrado acudieron al lugar de los hechos y, entre gritos, cuestionaban lo sucedido.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga arribaron al percance para la valoración del conductor, quien únicamente se encontraba vomitando debido a su estado etílico. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del accidente, el joven no resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio. Finalmente, el vehículo fue remolcado mediante una grúa y consignado al Ministerio Público de asuntos viales, donde se deslindarán responsabilidades.