Saltillo: ebrio conductor choca por alcance en el bulevar Fundadores

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada en el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mirasierra en Saltillo, luego de que el conductor de un Nissan Versa, presuntamente bajo los influjos del alcohol, chocara por alcance contra otro automóvil y posteriormente se impactara contra un muro de concreto.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Versa circulaba a exceso de velocidad con dirección al oriente y, al subir el puente que cruza por la colonia Mirasierra, intentó esquivar otro vehículo. Sin embargo, durante la maniobra no se percató de la presencia de un Chevrolet Cruze que circulaba por delante y terminó chocándolo por alcance.