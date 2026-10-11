Saltillo: ebrio conductor choca por alcance en el bulevar Fundadores
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El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando un Nissan Versa terminó con severos daños tras una maniobra en el puente de la colonia Mirasierra; no se reportaron personas lesionadas
Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada en el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mirasierra en Saltillo, luego de que el conductor de un Nissan Versa, presuntamente bajo los influjos del alcohol, chocara por alcance contra otro automóvil y posteriormente se impactara contra un muro de concreto.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Versa circulaba a exceso de velocidad con dirección al oriente y, al subir el puente que cruza por la colonia Mirasierra, intentó esquivar otro vehículo. Sin embargo, durante la maniobra no se percató de la presencia de un Chevrolet Cruze que circulaba por delante y terminó chocándolo por alcance.
Tras la colisión, el Nissan se proyectó contra el muro de concreto, donde sufrió severos daños en las partes frontal y lateral, hasta quedar detenido sobre el carril izquierdo. El segundo vehículo también presentó daños materiales a consecuencia del impacto.
Testigos solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 02:00 horas, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, tras revisar la situación, se confirmó que no había personas lesionadas y no fue necesario trasladar a ninguno de los involucrados a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento y cerraron parcialmente la circulación sobre el puente mientras una grúa retiraba las unidades siniestradas. Finalmente, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades por los daños ocasionados.