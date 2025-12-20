Saltillo: ebrio conductor termina prensado al impactarse contra transporte de personal

Un hombre de 38 años resultó gravemente lesionado tras impactarse contra la parte trasera de un transporte de personal mientras conducía, presuntamente, bajo los influjos del alcohol sobre el distribuidor vial “El Sarape”, al oriente de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Ante alza sin freno, crea Fiscalía unidad local para combatir la extorsión

Los hechos se registraron alrededor de las 04:20 horas, cuando el conductor, identificado como Francisco, transitaba a bordo de una camioneta GMC Yukon sobre Paseo de la Reforma con dirección de poniente a oriente. Al tomar el puente vehicular para incorporarse hacia el sur, y presuntamente debido a su estado, no se percató de la unidad de transporte al salir de la curva, chocando por alcance.

El transporte de personal arrastró la camioneta aproximadamente 90 metros hasta detenerse frente a las bodegas en el cruce con la calle 5 de Febrero, dejando al conductor prensado entre los fierros. Elementos de Tránsito Municipal y del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar las maniobras de extracción.