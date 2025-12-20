Saltillo: ebrio conductor termina prensado al impactarse contra transporte de personal

/ 20 diciembre 2025
    Saltillo: ebrio conductor termina prensado al impactarse contra transporte de personal
    La camioneta GMC Yukon quedó incrustada bajo la pesada unidad de transporte de personal tras el fuerte choque en “El Sarape”. FOTO: MARTÍN ROJAS

El vehículo fue arrastrado casi 100 metros desde el punto de impacto inicial hasta la calle 5 de Febrero

Un hombre de 38 años resultó gravemente lesionado tras impactarse contra la parte trasera de un transporte de personal mientras conducía, presuntamente, bajo los influjos del alcohol sobre el distribuidor vial “El Sarape”, al oriente de Saltillo.

$!Bomberos liberan a conductor, que acabó prensado, tras impactar un transporte de personal.
Bomberos liberan a conductor, que acabó prensado, tras impactar un transporte de personal. FOTO: MARTÍN ROJAS

Los hechos se registraron alrededor de las 04:20 horas, cuando el conductor, identificado como Francisco, transitaba a bordo de una camioneta GMC Yukon sobre Paseo de la Reforma con dirección de poniente a oriente. Al tomar el puente vehicular para incorporarse hacia el sur, y presuntamente debido a su estado, no se percató de la unidad de transporte al salir de la curva, chocando por alcance.

$!Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al lesionado antes de su traslado urgente a un hospital privado de la ciudad.
Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al lesionado antes de su traslado urgente a un hospital privado de la ciudad. FOTO: MARTÍN ROJAS

El transporte de personal arrastró la camioneta aproximadamente 90 metros hasta detenerse frente a las bodegas en el cruce con la calle 5 de Febrero, dejando al conductor prensado entre los fierros. Elementos de Tránsito Municipal y del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar las maniobras de extracción.

$!Elementos de Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar al conductor que permaneció prensado durante varios minutos.
Elementos de Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar al conductor que permaneció prensado durante varios minutos. FOTO: MARTÍN ROJAS

Tras varios minutos de trabajo, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a Francisco a un hospital privado, donde su estado de salud se reporta como reservado. El caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades.

