Saltillo: ebrio conductor termina sobre la banqueta del Nazario Ortiz Garza

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    Saltillo: ebrio conductor termina sobre la banqueta del Nazario Ortiz Garza
    El Seat Córdoba terminó montado sobre la guarnición de la lateral del bulevar Nazario S. Ortiz Garza. MARTÍN ROJAS

Automovilista pierde el control de su vehículo en el bulevar Nazario S. Ortiz Garza; autoridades lo detuvieron por conducir en aparente estado de ebriedad

Un automovilista que circulaba en aparente estado de ebriedad protagonizó un percance vial durante la madrugada de este jueves sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, al norte de Saltillo.

El hecho ocurrió poco después de las 2 de la mañana, cuando el conductor de un vehículo Seat Córdoba se desplazaba por la ampliación de dicha arteria en dirección de poniente a oriente.

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$!El conductor fue trasladado a las celdas municipales, mientras que el vehículo terminó en el corralón oficial.
El conductor fue trasladado a las celdas municipales, mientras que el vehículo terminó en el corralón oficial. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con el reporte, el sujeto avanzaba haciendo movimientos erráticos y a una velocidad por encima de la permitida. Metros antes de llegar al cruce con el bulevar Vito Alessio Robles, perdió el control del volante y terminó montado sobre la guarnición de la lateral, dejando desprendida una de las llantas delanteras.

Elementos de la Policía Municipal que hacían recorridos de vigilancia en la zona se acercaron para verificar la situación y dieron aviso a Tránsito Municipal.

Al intervenir, los oficiales de vialidad procedieron con el aseguramiento del conductor, al percatarse de que despedía olor a bebidas embriagantes, no podía mantenerse en pie con estabilidad y tenía dificultad para hablar.

La unidad siniestrada fue remolcada y depositada en el corralón oficial, mientras que el presunto responsable fue llevado a las celdas municipales, donde quedará a disposición del juez calificador para que se le aplique la multa correspondiente.

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