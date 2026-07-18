Saltillo: Embiste a motociclista, lo deja grave y escapa

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    Saltillo: Embiste a motociclista, lo deja grave y escapa
    La motocicleta quedó varios metros adelante del punto donde terminó tendido el lesionado tras el impacto. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de una camioneta Dodge Nitro presuntamente ignoró la luz roja del semáforo y huyó tras el impacto

Un motociclista fue trasladado en estado grave al Hospital General luego de participar en un accidente vial registrado en el cruce de los bulevares Vito Alessio Robles y Nazario Ortiz Garza, donde el presunto responsable huyó del lugar.

De acuerdo con testigos, una camioneta Dodge Nitro color blanco presuntamente ignoró la luz roja del semáforo cuando circulaba sobre Vito Alessio Robles con dirección a Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-provoca-siniestro-abandona-su-camioneta-y-huye-OH22256800

Sobre esa misma vialidad, con dirección hacia Saltillo 2000, circulaba el motociclista, quien fue impactado por la camioneta. Tras el choque, el conductor emprendió la huida con rumbo a Ramos Arizpe.

$!Testigos protegieron al motociclista del sol mientras esperaban el arribo de la ambulancia.
Testigos protegieron al motociclista del sol mientras esperaban el arribo de la ambulancia. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista quedó tendido sobre el pavimento con lesiones de consideración. Personas que presenciaron el accidente llamaron al Sistema de Emergencias 911 para solicitar el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Secretaría de Salud arribaron al sitio, brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo estabilizaron antes de trasladarlo al Hospital General para recibir atención médica.

$!Paramédicos inmovilizaron al motociclista antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General
Paramédicos inmovilizaron al motociclista antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance e iniciaron las diligencias correspondientes. En el lugar únicamente fue localizada una tarjeta de circulación a nombre de Juan Adrián García Orozco; sin embargo, las autoridades no confirmaron si corresponde al motociclista lesionado.

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