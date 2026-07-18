Saltillo: Embiste a motociclista, lo deja grave y escapa

Un motociclista fue trasladado en estado grave al Hospital General luego de participar en un accidente vial registrado en el cruce de los bulevares Vito Alessio Robles y Nazario Ortiz Garza, donde el presunto responsable huyó del lugar. De acuerdo con testigos, una camioneta Dodge Nitro color blanco presuntamente ignoró la luz roja del semáforo cuando circulaba sobre Vito Alessio Robles con dirección a Ramos Arizpe.

Sobre esa misma vialidad, con dirección hacia Saltillo 2000, circulaba el motociclista, quien fue impactado por la camioneta. Tras el choque, el conductor emprendió la huida con rumbo a Ramos Arizpe.

El motociclista quedó tendido sobre el pavimento con lesiones de consideración. Personas que presenciaron el accidente llamaron al Sistema de Emergencias 911 para solicitar el apoyo de los cuerpos de auxilio. Paramédicos de la Secretaría de Salud arribaron al sitio, brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo estabilizaron antes de trasladarlo al Hospital General para recibir atención médica.