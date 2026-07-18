Por huachicol fiscal van tras 25 personas y 11 empresas que forman megarred que operaba en Coahuila

Una jueza federal con sede en el Estado de México libró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, y otras 24 personas por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La orden fue emitida el pasado 13 de julio por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y de Control, con base en una investigación iniciada tras una denuncia presentada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La investigación se centra en las operaciones de diversas empresas, entre ellas Servicios Aduanales JR, S.A.S. de C.V. e Ingemar, S.A. de C.V., firma de la que Ruffo Appel es accionista desde el 12 de octubre de 2018.

¿Dónde está Ernesto Ruffo? 🤔 Autoridades aún no confirman el paradero del exgobernador de Baja California. Lo único que se ha observado es la llegada de evidencia a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. 🔴#FórmulaNoticias con Juan Pablo Pérez Díaz... pic.twitter.com/3CuP2nSDog — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 18, 2026

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), las empresas estarían relacionadas con la importación de 163 ferrotanques y con al menos cinco embarques marítimos en los que presuntamente se introdujo diésel al país sin contar con el permiso previo de importación expedido por la Secretaría de Energía, además de detectarse inconsistencias en la documentación aduanera y diferencias superiores al 10 por ciento entre el valor declarado y la mercancía inspeccionada.

Aunque el expediente detalla la participación accionaria del exmandatario en Ingemar, no precisa cuál habría sido su intervención directa en la presunta red de contrabando de hidrocarburos.

La versión de Ernestina Godoy sobre el papel de Ernesto Ruffo en el delito del Huachicol Fiscal es absolutamente inverosímil y una infamia; se hace para ocultar que ese delito se comete con la protección de el propio gobierno.



Acá explico por qué lo defiendo.#BastaDeMentiras pic.twitter.com/9eivM06yEJ — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) July 17, 2026

La resolución judicial sostiene que los imputados presuntamente operaban mediante una estructura integrada por 11 empresas: Ingemar, S.A. de C.V.; Servicios Portuarios, S.A. de C.V.; Dragados y Puertos, S.R.L. de C.V.; Internacional de Fundentes, S.A. de C.V.; Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V.; Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., S.A. de C.V.; Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V.; Descargas Ferroviarias del Norte, S.A. de C.V.; Lambrucar, S.A. de C.V.; Mapror de Hidrocarburos, S.A. de C.V., y Servicios Aduanales JR, S.A.S. de C.V.

La orden de aprehensión fue girada contra Ernesto Guillermo Ruffo Appel; José Merino Valdés Cuervo; Guadalupe Hernández Hinojosa; Ricardo Thompson Ramírez; Ricardo Thompson Navarro; Gustavo Sánchez Jiménez; José Luis Rangel Martínez; María del Carmen Molina Olivares; Juan Hermilo Chávez Rodríguez; Luis Antonio Barrientos Juárez; Víctor José Carretero Zardeneta; Indalecio de la Peña Rivera, también identificado como José Indalecio de la Peña Rivera; Guillermo de la Peña Rosales; José María de la Peña Ramos; Adriana Magali Bárcenas Guillén; José Raymundo Martínez Rodríguez; José Luis Muñoz Hernández; María Eugenia Virginia Carranza Sanz; José Luis García Flores; Javier Macuixtle Rosales; Eduardo Aguirre Cordero; David Aguirre Cordero; Óscar Mauricio García Cornejo; Armando III Riestra Fernández, y Carlos Xavier Treviño Sepúlveda.