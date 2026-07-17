Saraperos deja escapar la ventaja y cae ante Charros en extrainnings
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Alejandro Quezada empató la pizarra y posteriormente anotó la carrera definitiva en un cerrado duelo que se extendió hasta la décima entrada
Saraperos de Saltillo estuvo a tres outs de abrir con triunfo la serie tapatía, pero no sostuvo su ventaja y cayó 6-5 por Charros en 10 entradas, definido con un sencillo de Gilberto Jiménez.
La novena tapatía tomó el mando con una carrera en la segunda entrada y amplió la diferencia en la tercera gracias a un imparable productor de Alex Mejía. Saltillo respondió en el cuarto episodio: Emmanuel Rivera conectó doble y llevó al plato a Ramón Ríos para acortar la desventaja.
El Dragón del Norte cambió la historia en el quinto rollo. Fernando Villegas y River Town anotaron mediante lanzamientos descontrolados de Manny Barreda para colocar el 3-2.
Sin embargo, Mejía volvió a castigar en el cierre del capítulo con un sencillo de dos carreras que devolvió la ventaja 4-3 a Charros.
Saraperos reaccionó de inmediato. En la sexta, elevados de sacrificio de Villegas y Thairo Estrada impulsaron a Oscar Colás y Christian Villanueva para darle la vuelta 5-4 al encuentro.
La ofensiva saltillense tuvo una oportunidad decisiva en la décima, cuando Colás abrió con sencillo, pero un intento de toque terminó en out forzado y Brandon Villarreal fue retirado en tercera al buscar una base extra.
Jalisco aprovechó: Alejandro Quezada igualó con hit, se robó la intermedia y anotó con el batazo de Jiménez que dejó tendido a Saltillo.