Saraperos deja escapar la ventaja y cae ante Charros en extrainnings

Saraperos de Saltillo estuvo a tres outs de abrir con triunfo la serie tapatía, pero no sostuvo su ventaja y cayó 6-5 por Charros en 10 entradas, definido con un sencillo de Gilberto Jiménez.

La novena tapatía tomó el mando con una carrera en la segunda entrada y amplió la diferencia en la tercera gracias a un imparable productor de Alex Mejía. Saltillo respondió en el cuarto episodio: Emmanuel Rivera conectó doble y llevó al plato a Ramón Ríos para acortar la desventaja.

El Dragón del Norte cambió la historia en el quinto rollo. Fernando Villegas y River Town anotaron mediante lanzamientos descontrolados de Manny Barreda para colocar el 3-2.