Ernesto Laguardia pide el respaldo de Saltillo rumbo a ‘La Casa de los Famosos México’

El reconocido actor Ernesto Laguardia regresó a Saltillo para estar cerca de sus seguidores, ya que en unos días ingresará al reality show del momento, ‘La Casa de los Famosos México’. Durante su visita celebró su participación y pidió al público que lo apoye. “Me he sentido en casa. He estado en lugares preciosos, hemos recorrido hermosísimos sitios”, dijo Laguardia al tomar el micrófono para romper el hielo con los representantes de la prensa. Ernesto fue presentado hace unos días como el primer habitante confirmado de la cuarta temporada del reality de Televisa, por lo que desde su anuncio ha recibido muestras de cariño, porras y buenos deseos por parte del público.

LAGUARDIA Y SU CONEXIÓN CON COAHUILA Ernesto, conocido por protagonizar y participar en melodramas como ‘Quinceañera’, ‘Desencuentro’, ‘Amigos X Siempre’ y ‘Amor Real’, se dijo feliz de reencontrarse con el público coahuilense, pues conoce bien el estado e incluso fue imagen institucional de Coahuila hace algunos años. ”Había cuatro posibilidades: Guadalajara, Monterrey, Matamoros y Coahuila. Y dije luego, luego: alguna vez tuve la oportunidad de ser la imagen de este bellísimo estado. Lo conozco bien, conozco a su gente; son personas sinceras: si les gusta algo lo dicen y, si no, también”, expresó el extitular del programa ‘Hoy’. Uno a uno se han revelado los demás habitantes de la casa, quienes competirán por el premio de 4 millones de pesos. Sin embargo, Laguardia aseguró que será el público quien tenga la última palabra y que él se mostrará tal como es.

UN BUEN SUELDO Entre risas, Laguardia confirmó que la negociación para integrarse al reality fue favorable, no sólo por el aspecto económico, sino también por la oportunidad de formar parte de un proyecto que lo mantendrá vigente y cercano a nuevas audiencias. ”Mi representante negoció en esta ocasión y creo que lo hizo muy bien. Sí, vamos a ganar muy bien; pudimos negociar poquitas cosas porque son muy duros con el contrato, prácticamente se quedó igual. Creo que lo que negoció fue esta parte conmigo mismo”, comentó. Al ser cuestionado por VMÁS sobre si el público conocerá anécdotas de las telenovelas icónicas en las que participó, respondió:

”Claro que sí. Es parte de mi vida y la quiero compartir con todo el público. Las hemos estado compartiendo en el trayecto, en las carreteras, y son padres porque forman parte de mi vida, de mi crecimiento y de un sueño: llegar más lejos en esta carrera, ser más conocido y más querido por mi público”.

Laguardia es recordado no sólo por sus emblemáticas telenovelas, sino también por una trayectoria de 54 años frente a las cámaras. ”Va a haber muchas anécdotas, muchas cosas divertidas”, prometió el actor, quien recientemente interpretó a uno de los villanos de ‘Corona de Lágrimas’.