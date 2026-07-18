Saltillo: Provoca siniestro, abandona su camioneta y huye

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    Saltillo: Provoca siniestro, abandona su camioneta y huye
    La camioneta afectada —una Ford Ranger— terminó proyectada contra la infraestructura vial tras el fuerte impacto registrado en el cruce. MARTÍN ROJAS

La conductora de una pick up resultó lesionada luego de que presuntamente el responsable se pasara un semáforo en rojo

El conductor de una camioneta Cadillac ocasionó un aparatoso accidente durante la madrugada de este sábado, en el que una mujer resultó lesionada, luego de que presuntamente se pasara un semáforo en rojo en el cruce de Paseo de la Reforma y Prolongación Urdiñola, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el señalado como responsable circulaba a bordo de una Cadillac Escalade sobre Presidente Cárdenas, de poniente a oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-se-queda-dormido-al-volante-y-choca-contra-luminaria-GH22256132

Al llegar al cruce con Prolongación Urdiñola, con dirección hacia Paseo de la Reforma, presuntamente ignoró la luz roja del semáforo y le quitó el derecho de paso a una camioneta Ford Ranger que era conducida hacia el sur.

$!Dentro de la camioneta Cadillac quedaron diversos objetos y envases, los cuales fueron asegurados junto con la unidad.
Dentro de la camioneta Cadillac quedaron diversos objetos y envases, los cuales fueron asegurados junto con la unidad. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, la pick up salió proyectada contra unos durmientes ubicados en el camellón, mientras que la Escalade avanzó varios metros. El conductor descendió de la unidad y escapó del lugar a bordo de un automóvil tipo sedán con rumbo desconocido, dejando abandonada la camioneta.

Testigos solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y abanderar la circulación mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

$!Las unidades involucradas fueron remolcadas al corralón mientras el caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.
Las unidades involucradas fueron remolcadas al corralón mientras el caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la conductora de la Ford Ranger, quien fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS debido a que presentaba desorientación tras el choque.

Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, que continuará con las investigaciones para localizar al conductor responsable.

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