Saltillo en su 448 Aniversario: La ciudad hecha verso

Que esta recopilación sea una forma luminosa de celebrar no sólo la historia gloriosa de la ciudad, sino también su espíritu: ese que se escribe con ocho letras y se pronuncia por amor a Saltillo . ¡Feliz aniversario, Saltillo! ¡Que vivas por siempre en nuestra memoria!

por no haber en cien leguas escribano,

y llanuras desiertas, no hallando en muchos días

Para ti no hay inviernos,

y voy a ver en cuánto me los dan.

quiero ver si me quedo con el Hosco

El viejo me pidió que le encargara

que no sólo del hambre nos aleja!,

he de ascender en conquista

me volveré regocijo,

lo que no discute nadie

“¡Ay, Saltillo! Si tus calles hablaran...”

Emilio Valdés

“Por tus aceras caminan recuerdos

del tiempo en que fuimos niños,

de serenatas tibias en la plaza,

y las fiestas de antaño entre amigos.”

“Si tus calles hablaran, Saltillo,

contarían historias de bravos soldados,

de la lucha y la fe en tus barrios antiguos,

del clamor y silencio bajo el claro de luna.”

“Tus plazas guardan secretos

de amores jurados en bancos de piedra,

de risas y juegos perdidos

en la lenta brisa de la tarde.”

Fragmentos donde evoca el amor y la identidad de Saltillo

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

“Saltillo es ese lugar del alma donde cada calle, cada esquina, tiene una historia que contar. Es la plaza donde niños juegan con el viento, donde las tardes se pintan de naranja y las noches se llenan de estrellas, bajo un cielo que parece abrazar a sus habitantes con ternura y orgullo.”

“Qué hermosa es Saltillo cuando amanece, cuando el sol viste de oro sus montañas y las calles despiertan al ritmo del cotidiano trajinar. Aquí, en estas tierras polvorientas, late fuerte el corazón de un pueblo que ha sabido crecer sin olvidar sus raíces.”

“Saltillo no es solo un punto en el mapa, es un susurro constante en el pecho de quienes la amamos. Es el eco de las voces que han pasado, la mezcla de tradición y modernidad, el aroma del café en las mañanas y el murmullo lejano del viento en los árboles del Paseo de Zaragoza.”

Corrido de Saltillo 1957

Emilio Valdés G.

Quiero alejarme y no puedo

pueblo querido, Saltillo de mi alma

sinónimo de quietud de sana calma

te recuerdo como un santo credo.

Tengo tanto que agradecerte

mi infancia, juventud y todo,

que han sido para mí un tesoro,

y te soy fiel hasta la muerte.

Saltillo de mis recuerdos

cuando te volveré a ver,

por ti sueño noche y día

eres sinónimo de mis ambiciones

y de mis aventuras.

Tus mujeres, ¡ay que mujeres

de mi querida tierra!

son buenas y cariñosas

que nos defienden en paz y en guerra.

(Hablado): ¡VIVA COAHUILA!

Mi barrio “Águila de Oro”

tantas aventuras mías

tierra mía que nunca olvido

y que nunca olvidaré.

Mi Alameda y mi sarape,

todo es de la tierra mía,

ya me voy, no me despido,

adiós, suelo del SALTILLO.

