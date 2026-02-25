Saltillo: En un mes inicia paso a desnivel en Fundadores y bulevar Santa Lucía

Durante su visita a la colonia Misión Cerritos para poner en marcha el programa “Colonias al 100”, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunciaron que en un mes comenzarán los trabajos complementarios para la construcción del paso a desnivel en el cruce de los bulevares Fundadores y Misión Santa Lucía.

Indicaron que esta obra permitirá brindar una salida más segura y digna para las miles de personas que diariamente transitan por este punto rumbo a sus actividades escolares y laborales.

El alcalde Javier Díaz González señaló que se trata de una obra largamente solicitada por las y los habitantes del sector nororiente de la ciudad, la cual será posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado.

Asimismo, el edil informó que se rehabilitará de manera integral una de las áreas verdes de Misión Cerritos a través del programa “Activa tu Parque”, además de que se construirá un puente peatonal para conectar esta colonia con el sector Francisco I. Madero Rústico.

Al evento asistieron la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo; el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del municipio, César Iván Moreno Aguirre; así como funcionarios estatales, municipales y habitantes de Misión Cerritos.