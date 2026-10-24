Saltillo: encuentra madre a su hijo sin vida en su casa de la colonia Panteones

Una visita familiar terminó en el hallazgo de un hombre sin vida en un domicilio de la colonia Panteones de Saltillo . La tarde de este sábado, la madre del joven acudió a buscarlo y lo encontró pendiendo de una cadena, por lo que pidió ayuda a sus familiares y a los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, la madre del joven vivía a unas casas de distancia y acostumbraba visitarlo; sin embargo, durante su llegada este sábado, lo encontró suspendido en la sala del domicilio.

El fallecido fue identificado como Edwin Uriel “N”, de 29 años, quien habitaba una casa ubicada sobre la calle Fernando Proal, en el cruce con Mario López Portillo.

Ante la situación, los familiares intentaron auxiliarlo y lo bajaron del lugar, mientras solicitaban una ambulancia a través del Sistema Estatal de Emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención, pero únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales y que aparentemente tenía varias horas de haber fallecido.

De manera extraoficial, se dio a conocer que Edwin al parecer atravesaba por un cuadro de depresión y problemas con su pareja sentimental; no obstante, estos datos no han sido confirmados por las autoridades como factores relacionados con su muerte.

Personal del Grupo de Homicidios Violentos de la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de los hechos, mientras Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley y continuar con las investigaciones.