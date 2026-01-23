Saltillo: encuentran a hombre de 60 años sin vida sobre su cama en Lomas del Refugio
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La víctima padecía problemas cardíacos y vivía solo, por lo que se presume que su fallecimiento pudo haber ocurrido por causas naturales
Un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado sin vida dentro de su domicilio la noche de ayer jueves en la colonia Lomas del Refugio, luego de que su familia perdiera contacto con él desde hacía tres días, en Saltillo.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce del bulevar Santa Elena y la calle Cholula, cuando su sobrina acudió a revisar su estado al no obtener respuesta a sus llamadas. Al ingresar al inmueble, lo encontró en su habitación, recostado en la cama, donde se presume llevaba alrededor de dos días sin vida.
TE PUEDE INTERESAR: Muere indigente tras presentar sangrado digestivo en Hospital General de Saltillo
De acuerdo con información preliminar, el hombre padecía problemas cardíacos y vivía solo, por lo que no se descarta que su fallecimiento haya ocurrido por causas naturales.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para asegurar el área, mientras que personal de servicios periciales inició las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley, la cual determinará oficialmente la causa de muerte.