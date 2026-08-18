Saltillo: entregan nuevo puente peatonal en Hacienda Narro con inversión de 2.4 mdp

El alcalde Javier Díaz González entregó el nuevo puente peatonal construido en la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo, obra de impacto social que busca brindar mayor seguridad y facilitar el traslado diario de miles de habitantes de este sector. Durante el acto de inauguración, Díaz González destacó que la obra responde a una necesidad planteada por los vecinos y señaló que su realización fue posible con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Esta obra es muy importante, es muy sentida por la gente de Hacienda Narro, se trata de un tiro de precisión con el que beneficiamos a muchas personas y vienen más obras sociales para el resto del año y para el 2027”, afirmó. El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que para la construcción del puente se destinaron 2.4 millones de pesos, con el objetivo de ofrecer una alternativa más segura a quienes diariamente deben cruzar el arroyo ubicado en esta zona. Por su parte, el regidor y diputado electo por el Distrito 15, Eduardo Medrano Aguirre, reconoció al alcalde por atender las peticiones de habitantes de distintos sectores de la ciudad.

“Reconozco al alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, porque trabaja a diario en campo y, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todos los días está arrancando o inaugurando obras”, señaló. En representación de los habitantes de Hacienda Narro, Nayeli Raquel Villanueva Santana agradeció la construcción del puente y destacó que permitirá realizar los traslados cotidianos con mayor seguridad. “A nombre de todos queremos agradecer al alcalde Javier Díaz González porque este puente es un gran alivio para cruzar de forma segura el arroyo; cuando una autoridad escucha a la gente las cosas se hacen y se hacen bien”, expresó.

Díaz González adelantó que el municipio continuará con la ejecución de obras sociales durante lo que resta del año y a lo largo de 2027, con proyectos enfocados en atender las necesidades de la población. En la inauguración también estuvieron el regidor Eduardo Morelos Jiménez, integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, miembros del Comité Pro Obras y vecinos del sector.