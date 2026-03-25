Saltillo: es automática la excomunión contra quienes robaron un sagrario; ¿qué significa y para quiénes aplica?

La dependencia amplió la información sobre este proceso a VANGUARDIA, comentando que no es necesario que el Papa autorice la excomunión, sino que los obispos, en este caso Hilario González, pueden realizar el acto.

La tarde de este martes, fueron robados el sagrario y las sagradas hostias de la Capilla de la Divina Misericordia de la colonia Nueva Imagen en Saltillo, lo que a anuncio de la Diócesis de Saltillo, hizo que los responsables del robo estén automáticamente excomulgados.

“Se llama pena medicinal porque es para que se puedan arrepentir las personas que incurrieron en este en este sacrilegio”, explicó la Diócesis.

Añadió que para la Iglesia Católica, la Eucaristía es el tesoro más sagrado, “pues cree firmemente en la presencia real de Jesucristo bajo las especies del pan y del vino”. Por ello, el robo o la manipulación indebida de estas (sacrilegio) se considera uno de los delitos más graves en el derecho canónico.

En ese sentido, la sanción no solo se aplica por un robo por lucro, sino también por sacrilegio, pues “se considera un atentado contra la presencia real de Dios”.

Según el Código de Derecho Canónico (Canon 1367), la acción de arrojar las especies consagradas, o llevárselas con una finalidad sacrílega, conlleva la pena denominada “Excomunión Latae Sententiae”. Esto significa que la excomunión es automática. No hace falta que un obispo o el Papa emitan una sentencia pública para que la persona quede fuera de la comunión.

“Como es una pena medicinal, quiere decir, estamos esperando que se arrepienta, que abra su corazón y se pueda volver a acercar a Cristo. Pero para eso tendría que ir con el Obispo y confesarse, pedir perdón para que el Obispo lo pueda perdonar”, expuso la Diócesis.

La Diócesis detalló que los proceso de excomunión también se aplican para las personas que participan en abortos y asesinos.

La excomunión significa, principalmente, que se les impide acceder a los sacramentos de la comunión y participar de las actividades litúrgicas. “Es la máxima sanción, es quedarte fuera del reino de Dios. Así de sencillo”, concluyó la Diócesis.