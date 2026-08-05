Saltillo: ‘Es un milagro que el Santo Cristo esté en tan buenas condiciones’, dice el INAH

El funcionario destacó que la conservación de la pieza, con más de 440 años de antigüedad, está relacionada tanto con los cuidados que recibe en la Catedral de Santiago de Saltillo como con las condiciones del camarín construido hace cuatro décadas para facilitar su manejo y protección.

“Para nosotros es un milagro que la escultura del Santo Cristo de la Capilla esté en tan buenas condiciones”, afirmó Francisco Aguilar Moreno, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila .

Explicó que el mecanismo que permite descender la escultura para realizar las labores de mantenimiento es revisado periódicamente, además de que recibe limpieza y lubricación.

El camarín cuenta también con un deshumidificador para evitar la acumulación de humedad, mientras que la ausencia de luz directa reduce el riesgo de deterioro de la pieza.

A estas medidas se suman los cuidados que recibe el Santo Cristo dentro de la Catedral, donde es considerado el Santo Patrono de Saltillo.

CONSERVAR PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Aguilar Moreno señaló que el INAH cuenta con un registro fotográfico y un expediente detallado de la escultura, documentación que ha sido compartida con especialistas en restauración para obtener opiniones sobre su estado actual.

Entre quienes han revisado la pieza se encuentra el restaurador Elizalde, quien ya ha trabajado en obras ubicadas en la Catedral de Santiago y realizó una revisión física para detectar posibles movimientos o desprendimientos.

El delegado del INAH subrayó que, debido a la antigüedad del Santo Cristo, cualquier acercamiento debe realizarse con precaución, aun cuando la devoción de los fieles sea parte fundamental de la relación que existe con la escultura.

Señaló que el objetivo es que las generaciones actuales puedan mantener el contacto cercano con la imagen, pero también garantizar que las futuras generaciones tengan la posibilidad de conocerla y acercarse a ella.

“Si nosotros ahorita tenemos la fortuna y la bendición de poderla tocar y verla tan cerca, la idea es que las generaciones modernas también lo pudieran hacer”, expresó.